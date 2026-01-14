無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁

35歲靠炒外匯賺錢的無業漢，5年前涉在屯門海珠路遊樂場涼亭，以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁。他否認謀殺罪，但不爭議殺害死者的事實，辯稱患有分裂型人格障礙及精神分裂症，案發時神志失常，殺人行為只屬誤殺。案件完成12日審訊後，5女2男陪審團一致裁定他謀殺罪成。法官郭啟安今在高等法院判刑時指，被告與死者素無怨仇，卻無故斬殺死者，手法極為凶殘，從死者近乎身首分離的傷勢可見一斑。郭官指事件對死者家人造成不可磨滅的傷害，認為被告必須就其極端及反社會行為，承擔法律後果，依例判他終身監禁。

精神科醫生斷定被告殺人非精神病所致

男被告萬日林被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場內涼亭，謀殺張國炎。辯方主要抗辯理由為「減責神志失常」，即被告當時受分裂型人格障礙及精神分裂症影響，神志失常。惟陪審團一致裁定被告謀殺罪成，不接納被告的精神辯護。

郭官指被告選擇不出庭自辯，兩名政府精神科醫生的臨床觀察顯示，被告並無思覺失調，亦未曾服用精神科藥物，殺人行為並非精神病所致，只是有人格問題及反社會特質，辯稱受分裂型人格障礙及精神分裂症影響而殺人，屬「裝病」之舉。辯方專家則認為被告行為離奇，如沒患病根本不會這樣殺人。



自稱天狼星人拉瑪轉世受指示殺人

被告現年35歲，中五畢業，未婚，沒有長期病患，曾任職超市理貨員。他與68歲母親及兩名姐姐同住，大姐曾陪同他進行錄影會面。被告在錄影會面中談及他曾是天狼星人、中國首位君主及泰王拉瑪，案發時有聲音叫他殺人，若他不依指示便會遭受虐待。

辯方指與被告會面時，被告目光呆滯，難以集中注意力，對於謀殺罪成須判終身監禁，被告表示明白，亦對不起死者及死者家人，承認知悉殺人須負刑責。郭官則指被告未展現深刻悔意，他及其家人均未有撰寫求情信。

官指被告無故斬殺死者手法極凶殘

郭官指出，被告與死者素無怨仇，卻無故斬殺死者，手法極為凶殘，從死者傷勢可見一斑。而事件對死者家人造成不可磨滅的傷害，被告必須就其極端及反社會行為負上刑責，最終依例判處終身監禁。

本案案情指，2021年8月5日晚上9時許，路人經過時發現死者張國炎浴血躺臥在涼亭附近， 頭骨破裂、多處頸傷，遂報警求助。救護員到場發現死者已無生命跡象，當場證實死亡。

與死者素未謀面卻從後偷襲

被告與警方及精神科醫生會面時，曾稱他並非預謀跟蹤死者，亦與死者素未謀面，只是偶然目睹對方吸煙，突然有聲音對他說：「對！就是他！殺了他！」。他便從後偷襲死者，拿斧頭連砍死者數次，導致身首分離，在死者倒地後再補刀，「確保成功殺死」死者。

被告殺人後入公廁自殘近半小時，以摺鋸鋸頸、刀割手腕，冀求速死。被告自述他曾是天狼星人及為中國首位君主，後來投胎成為泰王拉瑪，因遭暗殺而無法再投胎，故今世需要殺人報復。他指「天狼星人」透過通靈下令他必須行兇，堅稱「我殺依個人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」。

案件編號：HCCC421/2023

法庭記者：劉曉曦