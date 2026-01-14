Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣過路處擬加裝防撞柱 區議員憂影響人流 節假日或現擁擠風險

社會
更新時間：11:24 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:24 2026-01-14 HKT

政府計劃於銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨對開過路處及百德新街全日行人專用街道安裝汽車防撞設施，以防被有心人士利用汽車作為攻擊手段，危害人群安全。灣仔區議員李碧儀關注相關設置會否影響行人流暢度，尤其在節日期間可能帶來擁擠風險，以及要確保工程如期完成。

擬議工程主要包括設置臨時圍欄以分隔施工範圍。李碧儀今（14日）在電台節目表示，政府的建議大前提是想確保行人的安全，但銅鑼灣是住宅及商貿區，有很多地鋪，需上落貨物，認為應平衡各方需要，採取較具彈性的安排。 

區議會下周將開會討論有關工程

李碧儀指出，崇光百貨對出過路處及百德新街行人專區平日人流已相當密集，每逢維園舉辦工展會、年宵等大型活動時，遊客與居民匯聚，人流更加擁擠。過去區議會雖未正式討論相關設置，但她私底下曾與當局探討加設欄杆的可行性。

她透露，區議會將於下周開會討論有關工程。由於涉及銅鑼灣核心地帶，預計會重點討論防撞柱設置後，尤其於節慶或維園有活動期間，會否阻礙人流暢通。她希望當局能提供相關數據參考，並說明未來人潮管理及分流方案。此外，目前模擬圖顯示防撞柱設置範圍較大、數量較密，她認為在範圍、規模及大小上仍有斟酌空間。

路政署估計工程本年第4季完成

李碧儀強調，保障行人安全固然重要，但亦不希望防撞柱在大型活動期間反而構成擠塞風險。至於防撞柱應固定或是可伸縮，她重申任何措施均需取得平衡，兼顧上落貨及居民生活需要，保持靈活性較為合適。
 
為減低對公眾影響，路政署將分段施工，預計今年第三季展開、第四季完成。李碧儀表示，銅鑼灣屬核心商業區，工程若延誤將對商戶及行人造成顯著影響，故區議會希望署方能確保工程按時完工。

被問及會否在區內其他位置加設防撞設施，她表示需待安裝完成並評估對人流的實際影響後，再作進一步考慮。

相關新聞：
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
18小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
4小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
18小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
17小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
19小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
4小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
14小時前