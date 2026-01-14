每日雜誌｜戀愛不再是人生必經階段 中學生對愛情「無感」 交友活動重連結不求配對 學者籲規劃人生抗孤獨

港人結婚率和生育率低下，單身、同居不婚及遲婚早成趨勢，漸漸改變年輕一代的戀愛價值觀。有性教育專家指，越來越多中學生表示對戀愛「無感」，部分學生認為拍拖逾兩星期已算「長久」，部分則表示「單身更開心」，入校教學的課程也要因而作出調整。有心理學家分析，「戀愛」近年不再被視為人生「必經階段」，友誼與社群比傳統一對一戀愛更被重視；現代人從不同渠道擴闊社交圈子，有交友平台過去1年新增1500名會員。有學者建議單身社群為未來的財政及精神健康支援作規劃，減低「孤獨感」，才能在人生各個階段活得精彩。

中學生對於拍拖和結婚的態度兩極。

2024年，15歲或以上從未結婚的人口（不包括外籍家庭傭工）約有186.6萬人。

政府統計處於去年8月公布《香港的女性及男性—主要統計數字（2025年版）》，當中揭示本港從未結婚的人士漸多。2022年，15歲或以上從未結婚的人口（不包括外籍家庭傭工）約有181萬人，升至2024年的186.6萬人；同期喪偶、離婚及分居人口，亦從78.4萬人升至83.5萬人，即回復單身者亦增加了約5.1萬人。

年輕人感迷惘經濟能力不足

港人結婚率和生育率低下，單身、同居不婚及遲婚早成趨勢，已漸漸改變年輕一代對談戀愛的態度。性教育推廣機構「糖不甩」定期到校推廣，總監蔡薳縈（Kitty）指，未見小學生拍拖成趨勢，但越來越多中學生表示對戀愛「無感」，「很多學生說自己一個人更開心，甚至斷言不會玩交友app、不會拍拖、不想結婚。」她認為，學生的想法與社會現況有關，「不限於戀愛關係，年輕人本來也會對未來感到迷惘。」

港人結婚率和生育率低下，單身、同居不婚及遲婚早成趨勢。

不過，也有中學生不斷「拍散拖」，認為拍拖逾兩星期已算「長久」，Kitty直言不意外，因為現今學生有很多結交朋友的渠道，「想嘗試拍拖就會拍拖，試完覺得不適合便分手，因為要結識另一個對象也很容易。」據她留意，現時中學生拍拖，仍會建立穩定和長遠關係，認真對待伴侶，惟部分確實不會以長遠關係或結婚為目標。

因應年輕人的戀愛價值觀有變，Kitty指，團隊入校教學或舉辦工作坊時，談及「建立關係」的主題會分成4至5個導向，由非戀愛關係（例如朋友間相處），到分辨朋友和戀人、曖昧關係、拍拖初期，到情侶互相理解彼此對拍拖的期望和目標，才進一步深入處理拍拖時的拗撬或戀愛暴力等。團隊亦加入大量網上例子，並鼓勵對拍拖無感的同學一同參與。

性教育推廣機構「糖不甩」總監蔡薳縈指，越來越多中學生表示對「戀愛」無感。

表示不結婚生育比例上升

家計會每5年進行一次「青少年與性研究」的全港性大型調查，在中學生調查中，有約會經驗的中三至中六生，自2006年起呈跌勢，在2021年有約會經驗的女生下跌26%、男生減少27%；表示「將來不會結婚，不生育子女」的百分比呈升勢，由2006年有3%男性及4%女性，上升至2021年有15%男性及18%女性。

中學生以外，該會也有就18至27歲青年進行調查。在2022年，計劃將來生育的青年比率，較10年前下跌近一成；25.2%受訪女性及29.8%受訪男性表示不知道將來會否結婚或同居，最主要原因，依次為「享受單身生活的樂趣」、「找不到合適的對象」及「經濟能力不足」，選擇比率整體上較2016年有明顯的增加。

家計會2022年進行「青少年與性研究」，有25.2%女性及29.8%男性表示「不知道將來會否結婚或同居」。

輔導心理學家陳鈺瑜指，上述反映幾個交疊的社會與心理現象，包括戀愛不再被視為人生「必經階段」，而是眾多人生選項之一。她指，部分學生認為拍拖逾兩星期已算「長久」，反映他們對穩定關係的耐性低與期望高；部分學生認為「單身更開心」，是拒絕傳統上「拍拖才算正常」的觀念，「現代人生劇本多元化，戀愛從『必經關卡』轉為『可選支線』，中學生對何時或要否戀愛和結婚的主導感日益增強。」

她提到，近年盛行的戀愛綜藝節目，部分強調幾日或幾星期內配對及換對象，把短期、高強度互動包裝為「戀愛」，容易讓青少年內化成「關係可以很快開始和完結」的劇本，「對新一代有影響，或扭曲社會對愛情的期望。」

部分年輕人「自願單身」，不刻意追求戀愛關係，實際上是全球趨勢。陳鈺瑜說，全球有趨勢顯示，「友誼」與「社群」比傳統1對1戀愛更被重視，「交友活動的核心價值也由傳統的『配對』轉向『連結』他人，重點是不孤單、有社群、有支持，不一定要把關係推向婚姻。」

輔導心理學家陳鈺瑜分析，戀愛不再被時下年輕人視為人生「必經階段」。

「盲盒」式交友活動盛行

事實上，本港越來越多民間自發的交友活動，普遍是「盲盒」式舉行，參加者依賴活動發起人籌組後應約，事前互不認識。交友平台「交友大學」（Friendship.University），針對20至38歲的社群舉辦活動，創辦人Keon指，過去1年約有1500人申請成為會員，「以學習新事物為大前提，參與感興趣的活動，繼而認識新朋友。」他續說，本港單身人士漸多，戀愛綜藝節目流行，也加大了相關市場，「交友活動普遍是時下社會流行的興趣。」

有交友平台組團玩新興運動，如匹克球和直立板等。 受訪者提供

團隊會在網上組團打匹克球、玩直立板，也會到農場摘草莓，甚至參考台灣舉行「酒精路跑」，參加者要穿梭中上環區的酒吧完成任務，便可獲得一杯酒或特調，互相交流。Keon直言，疫後年輕人已不再停留在交友軟件上，「也願意實體交流。」

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指，越來越多人選擇單身，一方面是個人取向，如因為原生家庭破碎而對婚姻失去信心，另一方面則因現今女性社會經濟地位提高，沒有需要透過結婚去改變生活質素，「如果找不到對的人，便寧願維持單身。」他又言，結婚和生育率低，背後原因複雜多元，例如社會經濟狀況不穩、社會環境的支援不足等，「並非單一方法便能釋除到情侶和夫婦的疑慮。」

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指，現今女性有學歷及經濟條件，毋須透過結婚去改變生活質素。

他認為，單身社群要為未來的財政及精神健康支援作規劃，「『孤獨感』會成為未來最大的疾病負擔（disease burden）。」他指，市民要建立社交圈子，拓展不同興趣，不然日後身體健康轉差，卻沒有親友在身邊，會感到孤獨，「多儲錢、多儲人脈關係、多儲興趣和想玩的東西，才能令人生在每一個階段也能活得積極和精彩。」

港男女擇偶標籤化 婚姻介紹人籲調整心理預期

上月，消委會發表有關交友配對公司的調查，有女士花7萬元要求配對公司介紹年齡和年收入相近的對象，1年內獲安排與18位對象約會，卻未有對象完全符合其要求，遂要求公司退款。有資深婚姻介紹人指，本港男女失衡是事實，不論男女也要做好期望管理，面對現實。

女子1年拒絕18約會對象

香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲指，本港男女失衡是事實，男女擇偶也要做好期望管理。

香港婚姻介紹所董事總經理廖吳美玲指，現代人喜歡把「關係」視為滿足自己需求的工具，「擇偶標準標籤化，內在美空心化，這種態度令配對工作難上加難。」她曾為一名逾50歲的男士配對一位40多歲的女士，男士卻以「不夠年輕」為由反對，「哪有這麼多年輕的對象？」她續舉例，過去不乏女士選擇配對條件最優厚的對象，即使男方經常失約，女方會自行想出不同「藉口」將其行為合理化，不理會其他真誠追求、財富條件較遜色的追求者。她認為，在性別比例失衡下，男女雙方均應調整心理預期。

記者：仇凱瑭