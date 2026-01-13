1.25坐商用車須扣安全帶 運輸署：可減低迎頭相撞重傷或死亡率

新修訂的道路交通規例將於本月25日實施，公共交通工具的乘客必須佩戴安全帶。運輸署今（13日）在社交平台表示，根據現行法例，車主或司機須確保安全帶處於良好可用狀態，此要求亦適用於1月25日起強制安裝及佩戴安全帶的車輛種類，包括巴士、私家小巴、貨車與特別用途車輛。

研究指安全帶可減四成死亡風險

運輸署表示，巴士乘客可自由選擇座位或於下層站立。座位上的乘客配用安全帶在發生意外時會提供關鍵保護。研究顯示，司機和座位乘客佩戴安全帶後，在迎頭相撞意外中死亡和重傷的機會分別可減少約四成和七成。

營辦商須定期檢查保養安全帶

署方指，專營巴士亦已配備連續扶手、出口車門側的扶手、使用防滑物料鋪設車廂地面等多項安全設施，為站立的乘客提供安全保障。專營巴士營辦商須負責定期為安全帶作全面檢查、維修及保養，確保其狀態良好及運作正常。營辦商會繼續與車長加強溝通，界定不同部門的工作責任與安排。

運輸署提到，九巴已就新規定向車長發出內部工作指引，如車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈或損壞，應在安全情況下記錄有關情況，及於到達總站後通知公司，公司並無要求車長逐一檢查座位安全帶。九巴又指車隊每輛巴士均會接受定期檢驗，包括日檢、月驗，以及每年進行以及每年進行年度檢驗，確保全車安全帶等所有機件及設備正常運作。

