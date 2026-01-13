Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026香港．泉州國際水彩巡迴展隆重舉行 匯聚近300位藝術家 共創傷健共融藝術盛會

社會
更新時間：22:09 2026-01-13 HKT
發佈時間：22:09 2026-01-13 HKT

「2026香港．泉州國際水彩巡迴展」將於2026年1月13日至1月20日，假香港中央圖書館1至5號展覽館盛大舉行。本次展覽不僅是一場高水準的國際水彩藝術交流活動，更是一項深度融合社區關懷、積極推動傷健共融的文化盛事。

國際藝術力量雲集香港

是次巡迴展陣容鼎盛，共匯聚來自全球35個國家及地區的289位藝術家，展出作品豐富多元。參展者包括68位國內受邀畫家、28位港澳台受邀畫家、79位香港本地參展者、49位來自「2025國際寫實水彩交流展」優秀作品獲選參展者，以及65位國際知名畫家。展覽旨在呈現當代水彩藝術的多元風貌與精湛技藝，促進國際藝術對話，並深化香港與泉州兩地的文化交流。展覧期間多位受邀名家蒞臨香港作現場水彩示範及寫生。

另本次展覽與多間社福機構合作，除展出他們的作品外，更有每日現場互動。展覧1月20日結束後，將移師泉州博物館繼續展覧。

巡迴展昨日（12日）舉辦開幕典禮，出席的嘉賓包括清華大學美術學院教授、北京藝高水彩畫院院長高冬；IMWA国際水彩畫大师協會秘書長柳毅；零一美術館館長馬百齊；廣東省美術家協會水彩畫藝委會副主任陸䁱翰；馬來西亞知名畫家莊嘉強；香港水彩畫研究會永遠會長沈平；國際潮汕書畫總會會長吳哲歆；香港藝術發展局視覺藝術主席趙志軍；香港資深藝人周慧敏；香港美協執行副主席廖井梅；中國美術家協會理事李得之；養和醫院臨床病理化驗室主任馬紹鈞；香港畫家聯會榮譽會長陳家義；香港畫家聯會會長許昭奇；香港美協秘書長韋勁敏；香港水彩畫研究會會長、是次展覽策展人廖小平。

