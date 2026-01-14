港鐵聯港大推落馬洲濕地保育方案 養蚌濾水育魚苗為候鳥「加餸」

港鐵落馬洲站旁有一片濕地，一直以來是候鳥的棲息地，迄今一共記錄到逾280種鳥類出沒，較19年前增加四分一。港鐵營運鐵路之餘，亦關注野外「鄰居」生活，今年與香港大學合作，推出3項保育新方案，包括在濕地養殖淡水蚌發揮「濾水功能」、培育魚苗供候鳥「加餸」，並使用池水種濕地植物。同時，會研究有限度開放濕地之可行性。

佔地32公頃 歐亞水獺曾現身

落馬洲站毗鄰的濕地，位處米埔內后海灣拉姆薩爾濕地東側，佔地約32公頃，面積相當於4個香港公園，自2007年起由港鐵負責管理及維護。濕地至今錄逾280種鳥類出沒，包括黑臉琵鷺、黃胸鵐等瀕危或易危物種，歐亞水獺亦曾現身。

為進一步保護濕地，港鐵自2023年起與香港大學公民社會及治理研究中心（CCSG）合作，研究引入「基於自然的解決方案（NbS）」，實地測試於今年展開。方案之一是建立「濕地植物及魚苗培育基地」，設置循環水養殖系統。

港鐵解釋，以往直接向本地漁民購買成魚投放魚塘，現在改為購入魚苗，在9個由濕地魚塘供水的獨立水缸內培育，冀做到進一步繁殖，自給自足。目前培育金山鯽，也會視乎養魚的情況，再考慮引入蝦苗。當魚苗成長到10至15毫米後，會被投放至魚塘，供雀鳥覓食，首批料最快今年春季投放。

推行魚菜共生概念

基地同時善用水源，推行魚菜共生概念，種植國家二級保護野生植物水蕨等。團隊亦正測試3款組合式生態浮島，既能為動物提供棲息空間，又能種植水稻供候鳥食用；夏天將試種水耕蔬菜，如生菜、芥菜等。其中1款生態浮島更設太陽能板，可驅動「水體循環裝置」，以增加魚塘水流及含氧量。另引入三角帆蚌及背角無齒蚌兩種淡水蚌，以去除水中雜質、作為鳥類的食物及製成其他產品。

港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強稱，測試目標於今年內完成，其後將分析數據及經驗，制定長遠發展方案；又稱生態浮島項目初見成效，觀察到更多野生動物在該處棲息。他補充指，港鐵正邀請不同團體參觀濕地，以測試有限度開放的可行性；去年亦與港大推出「體驗式學習試驗計劃」，邀請5間中學、逾50名初中生參與培育濕地植物，相關成果已移植至落馬洲濕地。CCSG總監林維峯則形容，落馬洲濕地極具潛力，盼把其打造成多元價值基地，以支援農業發展、教育、研究及知識性休閒項目。

港鐵每年投放約500萬元管理落馬洲及錦田濕地，是次與港大合作的保育計劃，將使用額外撥款。

記者：梁薾心

攝影：何君健