社署嘉許禮表揚照顧者、鄰舍及僱主貢獻 孫玉菡籲照顧者重視自身健康

社會福利署今日（13日）舉辦「齊撐照顧者行動—全城友善嘉許禮」，旨在表揚及肯定照顧者、鄰舍和僱主在支持照顧工作方面的付出及貢獻。勞工及福利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓並致辭，呼籲照顧者除了全心投入照顧工作外，也要重視自身心理健康，才能與被照顧者同行更長遠的路。

孫玉菡：照顧者也是普通人

今年的行動以「全程為您 全程撐」為主題，致力於營造支持照顧者的社區氛圍。孫玉菡指出，雖然社會大眾普遍支持照顧者，但照顧者同樣需要休息與支援。他強調，照顧者不應仿效「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」的奉獻模式，而是要明白自己也是普通人，適當休息才能更好地照顧他人，避免身心透支。

照顧者：不要因休息而感內疚

今年計劃收到610份申請，甄選團於每個組別推薦10位參加單位進入總選名單，最後由評審委員從各組別中選出3個最感人或優勢的參加單位，以表彰其貢獻。獲最感人照顧者的分別為照顧因患上舌癌而失去說話能力妻子的胡駿輝；照顧患認知障礙症妻子的謝汝希；照顧患上杜興氏肌肉營養不良症兒子的徐玉英。

面對「會否撐不住」的提問，徐玉英坦言這種情況非常正常，因此會安排個人時間紓緩情緒，並積極參與社區中心活動及學校義工服務，結識志同道合的照顧者同行。她提醒各位照顧者，充足休息是必要的，「不要因為休息而感到內疚」。

獲獎鄰舍：照顧者需極大愛心與付出

獲優秀的照顧者友善鄰舍分別為聯益漁村村長吳照光、腦友俱樂部及太古地產。面對如何在短時間照顧社區弱勢人士，吳照光表示，聯益漁村建立了互助網絡，村民在各類事務上彼此幫忙，營造溫暖互助的氛圍。他認為，照顧者需要極大的愛心與付出，才能充分滿足被照顧者的需求。

獲獎僱主：鼓勵以問卷了解員工心聲

獲優秀的照顧者友善僱主分別為日本命力健康食品有限公司、恒益物業有限公司及創毅物業有限公司。日本命力健康食品有限公司創辦人兼執行董事連舜香表示，「NO OT」政策深受員工歡迎，讓員工可在完成工作後盡早回家照顧家人，達致工作與生活平衡。她鼓勵其他僱主透過問卷了解員工心聲，讓員工感受到意見被重視和尊重。

記者：曾智華

