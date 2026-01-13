流感︱6月大男嬰染甲流危殆 併發嚴重肺炎、敗血症和休克

衞生署衞生防護中心今日（13日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的六個月大男嬰。他於1月7日出現發燒和全身乏力，同日被帶到私家診所求醫。1月9日出現氣促及喝奶量減少，翌日被帶到瑪嘉烈醫院，並獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。

男嬰同住家人均有輕微呼吸道感染症狀

中心表示，初步調查顯示，該男嬰尚未接種2025／26年度季節性流感疫苗，在潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，其中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需留院。

接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。資料圖片

夏季流感季節完結 不排除流行病毒株有變

中心總監徐樂堅表示，夏季流感季節已經完結，但隨天氣在今年首季維持寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨。中心亦再次提醒家長應盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗。接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

中心亦指，在上周剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗。