468連續性合約1.18生效 孫玉菡：有助照顧者員工防剝削

連續性合約門檻降至「468」的措施，將於周日（18日）生效。勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）出席活動後見記者時表示，新條例將進一步保障照顧者員工的權益，防止僱主利用法律灰色地帶規避責任

孫玉菡：「468」較「418」彈性

孫玉菡指出，「468」較現行「418」規定更具彈性，容許照顧者更靈活地協調工作與照顧責任。新規定不再硬性要求僱員必須每周工作滿18小時，避免出現連續工作數周後，因最後一周工時不足而喪失福利資格的情況。他補充，條例設有豁免機制，加上現行法律已有足夠規定，可有效防止僱主刻意削減員工工時以規避責任。

轉自僱慳成本？孫：額外請人反增開支

對於僱主可能透過縮減人手或將員工轉為自僱以節省成本的憂慮，孫玉菡強調，員工是公司重要資產，若僱主有此舉動，反而需額外聘請人手，增加開支。他亦指，即使僱主不遵守「468」規定，仍須依據《僱傭條例》為員工提供法定福利。

照顧者支援方面，孫玉菡表示，去年暑假推出的照顧者資料庫目前主要涵蓋公共房屋，今年將進一步擴展至「三無大廈」及香港房屋協會單位，以更及時接觸高危獨居長者及殘疾人士，讓照顧者能及早介入提供協助。

強制舉報虐兒 政府備妥兩間緊急暫託中心

此外，《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二（20日）生效，孫玉菡估計，法例實施後舉報數字會有所上升。為配合新法，勞工及福利局已完成專業培訓、發送通知信，並已開發及部署線上舉報工具，方便專業人士舉報。同時，局方已預備兩間合共提供96個宿位的緊急暫託中心，以便在有需要時調動資源，提供臨時安置支援。

記者：曾智華