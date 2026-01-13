Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱田北辰倡研玻璃纖維代替聚乙烯 促聯內地降成本「一勞永逸」

社會
更新時間：18:16 2026-01-13 HKT
發佈時間：18:16 2026-01-13 HKT

新一屆立法會明日（14日）舉行首個正式會議，將討論宏福苑火災事故，而新界西北莊豪鋒則會提出議員議案，聚焦大廈維修工程改革。實政圓桌召集人田北辰今日（13日）在社交平台發文，闡述其中一項重點建議，主張長遠應以更好的物料，取代現時普遍使用的棚網物料。

專家看衰建議 田北辰：若輕易可行便稱不上改革

田北辰建議，可研究改用防燃的玻璃纖維，其外觀較易識別。這類物料成本較高，但相對於整體工程以億元計的開支，所佔比例很小，換取的安全效益絕對值得。他提到，提出此建議後聽到一些爭議，有專家認為不太可行，不過他認為「改革就係去研究一啲個個專家都話做唔到嘅」，若所有人都認為輕易可行，便稱不上是改革。

香港市場規模有限 研發新物料需與內地合作

田北辰指出，現時用的棚網以聚乙烯製造，並添加化學物料以達阻燃效果。雖然相關標準有國標、英標等規格，但從外觀上難以分辨是否達標，「攞到上手都未必分到，要真係試吓點燃」。他認為，即使目前因風頭火勢，會在棚網上架前後加強抽驗，但長遠恐難持續，容易因掉以輕心而讓不合格物料「混水摸魚」。

他亦提出，香港市場規模有限，要研發新物料需要與內地合作。內地對此類安全議題亦相當重視，憑藉龐大的市場支持，可望逐步降低新材料成本，達致「一勞永逸」的效果。

