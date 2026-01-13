啟德奪命工傷︱承建商屬政府認可公共工程物料供應商 發展局暫停其土地打樁投標資格

啟德德高道一個地盤昨日（12日）發生奪命工業意外，一名33歲南亞裔男工被水缸壓死。發展局發言人今日（13日）表示，涉事承建商是發展局認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商，局方已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程土地打樁類別的投標資格。有關規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處正調查 不排除有進一步規管行動

發言人表示，發展局作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地的安全表現。局方今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程土地打樁類別的投標資格。

發言人續指，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

另外，勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。

勞工處早前表示，意外源於該男工在協助解除水缸頂索具期間，水缸突然移位，工人被夾於水缸與附近的鑽孔樁套管之間，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

