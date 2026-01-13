Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德郵輪碼頭塌閘意外 專家證人指閘門建造必須依照安全指南設計

更新時間：17:36 2026-01-13 HKT
發佈時間：17:36 2026-01-13 HKT

啟德郵輪碼頭2023年9月中發生工業意外，有滑動式摺疊鋼閘塌下壓傷1名男保安，需要切除左腳腳掌以及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，眾被告否認各1項傳票控罪受審。專家證人今在九龍城裁判法院供稱，勞工處曾發出閘門安全指南，建造閘門的一方必然要依照指南設計及建造閘門，曾委派承建商檢驗肇事郵輪碼頭，惟未見有針對性就鐵閘作檢查。

專家證人在盤問下供稱，勞工處在2009年向建築署發出閘門安全指南，建造閘門的一方必然要依照指南設計及建造閘門。專家證人稱，若建造閘門後，發現沒有依照指南建設閘門，必然要作出跟進工作，惟建築署沒有就肇事鋼閘作出跟進，終導致意外發生。專家證人另指，建築署在2022年曾委派承建商檢驗肇事郵輪碼頭，惟沒有建議在鐵閘上加設螺絲等加固物，亦沒有匯報鐵閘存有安全問題。專家證人引述該檢驗報告，顯示當時著重於檢查其他有即時危險的部分，未見有針對性就鐵閘作檢查。

專家指缺乏檢查致機械式擋板脫落為閘門脫軌原因

代表啟德郵輪碼頭管理公司的大律師引述專家報告指，閘門缺乏恆常檢查，導致機械式擋板脫落，成為閘門脫軌的原因。辯方質疑，假設有人用力拉扯閘門，擋板是否存在亦未必能避免意外。專家證人否認，指當機械式擋板失效，閘門才會脫軌。辯方另關注，專家證人建議在擋板加設橡膠，令金屬與金屬之間撞擊時不會出現嘈雜聲，以達致減震作用，惟假若有人干擾鐵閘，力度大至令擋板脫落，即時添加橡膠都無用。專家證人回應，在此情況下，添加橡膠能做到緩衝的效果，惟仍不敵案發當日的衝擊力，鐵閘仍是會塌下。

3名被告依次為啟德郵輪碼頭管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服務分判商世紀服務有限公司及世紀服務保安主任麥幗寶，分別被票控沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有確保僱員的安全及健康罪及沒有照顧在工作地點的人的安全及健康罪。

案件編號：KCS9612-9614/2024
法庭記者：黃巧兒

