渣馬2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
發佈時間：17:00 2026-01-15 HKT
【渣馬2026/渣打馬拉松/香港馬拉松/維園/封路】一年一度的渣打馬拉松將於周日（1月18日）舉行，今年有約7.4萬個參賽名額，與往年相若。港九新界多區會在周六（1月17日）晚上11時半起分階段封路。跑手1月14日起一連四日可前往啟德體藝館領取跑手包。《星島頭條》整合封路安排、跑手包、天氣預測等馬拉松詳情，供一眾跑手參考。
今年維持約7.4萬個參賽名額。賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於本周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。
賽事起步點
全程及半程馬拉松：
- 起點：尖沙咀彌敦道近九龍公園外
- 終點：維多利亞公園
- 全馬路線將途經亞皆老街、西九龍公路、昂船洲大橋、汀九橋、西區海底隧道及灣仔等多條主要幹道；半馬則以青葵公路為折返點。
10公里、10公里輪椅賽等組別：
- 起點：東區走廊
- 終點：維多利亞公園
領取跑手包及賽前須知
參賽者可於即日至本周六（17日），按預約時段前往啟德體育園體藝館領取跑手包，領取前必須下載大會官方應用程式「SCHKM2026 Official App」（點擊下載）進行預約。
預約教學：
- 啟動SCHKM2026 Official App帳戶；
- 填妥健康狀況表格；
- 預約領取跑手包日期同時段；
- 看到成功預約畫面即可。
寄存行李：
- 全馬及半馬跑手：提前70分鐘到達行李檢查站
- 十公里跑手：提前90分鐘到達行李檢查站
多條主要幹道將封路
為配合賽事，油尖旺、港島東及多條主要幹道將實施封路：
尖沙咀及西九龍：
- 梳士巴利道至加士居道之間的彌敦道全線、部分彌敦道北行線及亞皆老街西行線等，將於周六晚起封閉；
- 預計周日上午約10時30分前分階段重開。
西區海底隧道：
- 往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉
- 預計下午約1時15分重開
- 期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。
汀九橋及青衣一帶：
- 長青公路、長青隧道及南灣隧道往九龍方向將用作賽道，由青嶼幹線（青馬大橋）往九龍的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路及荃灣路
- 預計北大嶼山公路至青衣一帶交通會擠塞
- 前往機場及大嶼山的車輛，可考慮使用屯門—赤鱲角隧道。
港島東區：
介乎維園道至筲箕灣的東區走廊，以及中環及灣仔繞道隧道來回方向，將於周日凌晨1時15分起分階段封閉，車輛需改行英皇道及筲箕灣道等。
公共交通服務調整
封路期間，共有220條日間巴士線、34條日間專線小巴、49條通宵巴士及6條通宵小巴路線需分階段暫停、縮短或改道，天后、中環、尖沙咀等多個巴士總站將暫停使用。九巴有15條通宵路線（N線）途經各比賽場地。
港島區：
- 行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線。
九龍區：
- 行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線。
新界區：
- 行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。
港島及九龍區以下的巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：
港島區：
- 天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站。
九龍區：
- 中國客運碼頭公共運輸交匯處及天星碼頭巴士總站。
港鐵頭班車時間一覽
為疏導人潮，港鐵8條鐵路綫的頭班車將於本周日提早開出，最早於凌晨3時25分行駛。此外，大會將設立28條特別巴士路線服務參賽者及市民。
|
綫路
|綫路方向
|頭班車時間
|港島綫
|由柴灣往堅尼地城
|
凌晨3時56分
|港島綫
|
由堅尼地城往柴灣
|凌晨4時08分
|荃灣綫
|由荃灣往中環
|
凌晨3時55分
|荃灣綫
|由中環往荃灣
|
凌晨4時22分
|觀塘綫
|由調景嶺往黃埔
|
凌晨3時46分
|觀塘綫
|由黃埔往調景嶺
|
凌晨4時08分
|將軍澳綫
|
由康城往北角
|凌晨3時57分
|
將軍澳綫
|由寶琳往北角
|凌晨4時
|
南港島綫
|由海怡半島往金鐘
|凌晨4時02分
|
東涌綫
|由東涌往香港
|凌晨3時40分
|
東鐵綫
|由上水往金鐘
|凌晨3時25分
|
屯馬綫
|由屯門往烏溪沙
|凌晨3時25分
|
屯馬綫
|由烏溪沙往屯門
|凌晨3時25分
九巴開辦22條特別線
九巴將開辦22條特別線，由多區接載馬拉松選手前往賽事起點，方便選手可以一程直達。
全馬及半馬賽事
參加全馬及半馬的選手，可以選乘下列11條特別線，直達尖沙咀東（麼地道），再步行前往位於彌敦道的起步點。
十公里賽事
參加十公里的選手，可以選乘下列11條特別線，直達銅鑼灣（維多利亞公園），再步行前往位於東區走廊的起步點。
天氣預測
- 天氣大致天晴，日間乾燥
- 氣溫：18至23°C
- 濕度：60至85%
- 風速：吹4級東至東北風，初時間中5級，高地達6級。
跑手專屬優惠清單
多家商戶推出跑手專屬優惠，涵蓋餐廳、咖啡店及購物等。部分店舖憑成功報名電郵或號碼布即可享折扣。
- 究極堂
優惠：
1. 午市套餐九折
2. 晚市刺身類丼飯八五折
優惠期：即日至1月18日
詳情
- 海膽仔
優惠：免費海膽手卷1個（只限堂食）
優惠期：即日至1月18日
詳情
- 大姐山東餃子館
優惠：購買主食贈飲品一杯
詳情
- Neighbor
優惠：購買漢堡免費升級套餐（包飲品及薯條）
優惠期：即日至1月18日
詳情
- 貓之茶房 Cats Tea Room
優惠：免費飲品
優惠期：即日至1月31日
詳情
- Awesome Bar&Cafe
優惠：主餐牌食物及飲品九折
詳情
- Bagels（中環）
優惠：全單九折
詳情
- Hogan Coffee
優惠：
1. 1月18日免費贈送100杯黑咖啡（熱/冷，送完即止）
2. 賽後全日餐飲折扣：
- 10公里：減$10
- 21公里：減$21
- 42公里：減$42
詳情
- Studio Caffeine（佐敦分店）
優惠：出示號碼布，免費獲贈「是日咖啡（Batch Brew）」一杯
詳情
- GoodDay Cafe（啟德/旺角分店）
優惠：外賣咖啡九折
詳情
- Mobility動必骼
優惠：1月18日於渣馬終點站派發15,000份Mobility動必骼沖劑試用裝
詳情
- Marathon Sports
優惠：即日至1月18日指定門市消費滿$500，送「香港好野」毛巾
詳情
- SOGO崇光百貨
SOGO Rewards 會員專享：
選手包（SOGO啟德店）
由即日起至1月17日，於5樓運動用品部出示2026年賽事跑步確認信或號碼布，即可換領選手福袋1個。
- 最佳個人成績獎（SOGO銅鑼灣店）
1月18日至1月31日，出示較2025年進步的馬拉松成績，可換領$540電子優惠券
- 千金先生/小姐獎賞（SOGO銅鑼灣店）
1月18日至1月31日，全馬達標者（男子3小時/女子3.5小時），可換領$700電子優惠券
- 禮遇2與3僅可擇一領取，每日限換一次
詳情