豪華遊輪Luminara以香港為始發港 羅淑佩：去年訪港郵輪旅客總流量按年增兩成

The Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下的最新超級遊艇 Luminara 今日（13日）首度訪港，並以香港為始發港營運航程，旅發局表示歡迎。未來數月，該郵輪將展開以香港為開始或結束行程港口的亞太地區航程，吸引更多高端旅客到訪。 Luminara 自去年12月於新加坡啟航展開亞太地區航程後，首次抵港，今日清晨駛入維多利亞港，停靠於尖沙咀海運碼頭，旅發局安排沿途射水禮及醒獅金龍配以熱鬧鑼鼓表演，慶祝郵輪及旅客訪港。郵輪公司亦在船上舉辦儀式及歡迎午宴，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅遊事務專員張馮泳萍、旅發局總幹事劉鎮漢及The Ritz-Carlton Yacht Collection代表等共同出席，慶祝郵輪正式抵港。

港去年錄189郵輪船次 按年增26%

羅淑佩表示，香港在2025年錄得189個郵輪船次，按年增加26%，涵蓋22個國際郵輪品牌；全年郵輪乘客總流量為63萬人次，當中訪港郵輪旅客總流量佔43萬人次，兩者皆按年增加2成。她非常高興在新年開始即迎來國際頂級品牌旗下的奢華郵輪首度訪港，印證香港不但吸引了多艘為人認知的大型郵輪駐港，更成功帶動專為高端旅客打造的奢華郵輪訪港，突顯香港郵輪旅遊的多元化。展望未來， 旅遊事務署及旅發局將會繼續致力鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的地位，與業界攜手推動香港郵輪業的發展。

Luminara今年首季亞太地區航程以香港為始發港

郵輪公司代表、The Ritz-Carlton Yacht Collection 行政總裁 Ernesto Fara 表示，憑藉 Luminara，公司再度提升標準，將傳奇服務、精緻設計與非凡船上體驗融為一體，進一步闡釋對海上頂級奢華旅行的獨特詮釋。亞太地區航程讓旅客以更親密、更從容的方式探索這個多元迷人的地方，將標誌性城市與偏遠靜謐的島嶼巧妙結合，並透過過夜停泊的行程設計，讓旅客能更深入地探索岸上與海上旅程；而進軍亞太地區市場也象徵公司在該區域及全球持續、審慎拓展版圖的重要里程碑。

Luminara 是 The Ritz-Carlton Yacht Collection 旗下第三艘、也是最新推出的超級遊艇， 今年1月至4月中旬以香港作為始發港，提供往返香港及新加坡或日本東京的郵輪航程，沿途停靠日本大阪、泰國曼谷、南韓仁川、越南下龍灣及胡志明市等。該郵輪於2025年7月正式下水，全長794英尺（242公尺），總噸位達46,750噸，設有226間寬敞套房，可載客452人，每間套房均配備私人露台。郵輪精心設計的空間包含5間頂級餐飲場所、7間酒吧，以及可直通海面的平台，提供多元水上活動，為旅客營造出精緻而悠閒的航行氛圍。