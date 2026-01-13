深水埗「一拳書館」涉辦棟篤笑興趣班 被控兩項無牌公眾娛樂場所罪
發佈時間：15:46 2026-01-13 HKT
深水埗獨立書店一拳書館去年6月涉嫌舉辦棟篤笑興趣班，51歲店長龐一鳴及名下營運一拳書館的鳴動教育有限公司各被票控一項無牌公眾娛樂場所罪。案件今日於九龍城裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至3月3日再訊，待取控方文件及證據，獲裁判官曾宗堯批准。
被告龐一鳴及鳴動教育有限公司各被票控一項無牌公眾娛樂場所罪。控罪指被告於2025年6月29日下午08時07分，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例批出的牌照而使用在九龍深水埗大南街169-171號大南商業大廈3字樓的處所，作為一個公眾娛樂場所，即舞台表演。
案件編號：KCS37515-37516/2025
法庭記者：黃巧兒
