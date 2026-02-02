Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

換新鈔2026｜新鈔及「迎新鈔」2.3起供換領 即睇滙豐/中銀/渣打換新鈔安排

更新時間：15:13 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-02 HKT

【換新鈔/迎新鈔/新鈔/新年/過年/銀行/滙豐/中銀/渣打】農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀）早前宣布，三間發鈔銀行的分行將於2月3日（星期二）至2月16日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。市民可於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

滙豐/渣打/中銀 首三天提早至8時營業

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

（1） 於提供換鈔服務的首3天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），
提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）
專門用作提供換鈔服務；
（2） 於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，
發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及
（3） 實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局籲市民無需在服務開首數天趕往兌換

金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

 

