Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

運輸署設「最佳顧客服務獎」選舉 逾600名前線員工1.19起接受市民投票（附連結）

社會
更新時間：11:06 2026-01-13 HKT
發佈時間：11:06 2026-01-13 HKT

運輸署今日（13日）表示，將於1月19日至23日舉辦「最佳顧客服務獎2025-26」選舉，邀請市民選出心目中的最佳顧客服務職員。

運輸署發言人表示，署方希望藉着舉辦最佳顧客服務獎，鼓勵前線職員秉承「全心全意以誠待人」的信念，並發揮與時並進的服務精神，繼續以積極及誠懇的工作態度服務市民，提升服務質素。

今屆選舉共設46個獎項。運輸署轄下駕駛事務組、牌照事務組及公共車輛及檢控組，包括各駕駛考試中心、駕駛考試排期事務處、牌照分組、車輛檢驗及記錄分組、過境服務分組、公共車輛分組及違例駕駛記分辦事處等超過600名前線職員均會接受市民投票。

運輸署歡迎計劃於1月19日至23日前往上述辦事處辦理申請的市民參與投票，選出心目中的最佳顧客服務職員；網上投票則由1月19日上午9時開始，1月23日下午8時結束。市民可掃描上述辦事處張貼的海報或派發的投票表格上的二維碼，進入網站投票。

最佳牌照服務獎

最佳駕駛事務服務獎

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
23小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
22小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
19小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
5小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
7小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
15小時前
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
2026-01-12 11:55 HKT
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
22小時前