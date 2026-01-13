運輸署設「最佳顧客服務獎」選舉 逾600名前線員工1.19起接受市民投票（附連結）

運輸署今日（13日）表示，將於1月19日至23日舉辦「最佳顧客服務獎2025-26」選舉，邀請市民選出心目中的最佳顧客服務職員。

運輸署發言人表示，署方希望藉着舉辦最佳顧客服務獎，鼓勵前線職員秉承「全心全意以誠待人」的信念，並發揮與時並進的服務精神，繼續以積極及誠懇的工作態度服務市民，提升服務質素。

今屆選舉共設46個獎項。運輸署轄下駕駛事務組、牌照事務組及公共車輛及檢控組，包括各駕駛考試中心、駕駛考試排期事務處、牌照分組、車輛檢驗及記錄分組、過境服務分組、公共車輛分組及違例駕駛記分辦事處等超過600名前線職員均會接受市民投票。

運輸署歡迎計劃於1月19日至23日前往上述辦事處辦理申請的市民參與投票，選出心目中的最佳顧客服務職員；網上投票則由1月19日上午9時開始，1月23日下午8時結束。市民可掃描上述辦事處張貼的海報或派發的投票表格上的二維碼，進入網站投票。

最佳牌照服務獎

最佳駕駛事務服務獎