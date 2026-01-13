中醫醫院啟程儀式｜李家超：配合國家發展大局 冀香港成為中醫藥走向世界橋頭堡

香港中醫醫院去年底投入服務，資助門診預約爆滿，反映市民對中醫服務需求殷切。香港中醫醫院和政府中藥檢測中心今日（13日）舉行「旗艦領航 · 聯通世界」啓程儀式，由行政長官李家超主禮。他在致辭時表示，醫院和中心正式啟動，標誌香港正建立一個由院校到醫院、由科研到產業、環環相扣的中醫藥生態系統。他期望中醫藥界「傳承不泥古，創新不離宗」，在傳承中創新，在創新中發展，為全人類健康作出更大貢獻。

「十五五規劃」明確提出推進中醫藥全面傳承

李家超說，國家「十五五規劃」明確提出推進中醫藥全面傳承創新，促進中西醫結合。特區政府將積極配合國家，全力融入國家中醫藥發展大局。他指中醫醫院和檢測中心是推動中醫藥發展的兩大旗艦機構，將配合上月發表的《中醫藥發展藍圖》，帶動中醫藥服務、人才培訓、產業及科研等發展，冀香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。

使用者對中醫醫院評價正面

他指中醫醫院自去年啟用以來反應熱烈，首批使用者對環境及專業服務評價十分正面，院方亦在首月內三度增加診症名額。李家超表示，醫院將開展臨床科研及中藥研發，並作為香港三所大學的中醫藥教學醫院，成為中醫藥人才培育的重要基地。他又指，中藥檢測中心將重點發展中藥檢測技術及標準，加強業界對中藥及相關產品的品質控制，並深化與內地及海外機構交流合作，提升中藥在全球影響力與信任。

衞健委雷海潮：永久大樓啟用 是國家中醫藥高質量發展重要成果

國家衞健委主任雷海潮表示，香港中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓正式啟用，是香港中醫藥發展史上的重要里程碑，亦是國家推動中醫藥高質量發展的重要成果。他代表國家衞健委及國家中醫藥管理局，向活動主辦方及業界致以祝賀。

雷海潮對香港提三點期望：一是立足服務市民，深化中西醫協作及中醫專病服務，並加強科研成果轉化；二是整合資源，協同創新，推動粵港澳大灣區中醫藥高地及人才集聚；三是面向全球，發揮香港在檢測、標準及國際接軌方面的優勢，助力中醫藥國際化，為人類健康作出更大貢獻。

他又指，中醫藥國際影響力持續擴大，已進入196個國家和地區，國家正推動中醫藥高質量融入「一帶一路」，並深化與多國及國際組織合作。

同場亦設專題交流環節，由中醫藥發展專員鍾志豪、立法會議員、註冊中醫學會會長陳永光、中醫中藥界聯合總會當然執委黃光輝、中醫醫院副行政總監（中醫）張振海，探討香港中醫醫院在《藍圖》中的角色。政府中藥檢測中心諮詢委員會主席李應生亦介紹中醫飲食文化。

國家衞健委主任雷海潮、中聯辦主任周霽、國家中醫藥管理局局長余艷紅、中央港澳辦、國務院港澳事務辦公室五局局長趙旭東等出席主持揭牌儀式。立法會主席李慧琼、前食衞局局長高永文、陳肇始等均有到場支持。

