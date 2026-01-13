每日雜誌｜資助期滿業主拒付維修費 屋苑智能廚餘回收遇瓶頸 環團籲物管設「綠色基金」 環保署：免費提供傳統收集桶

本港每日產生近2000噸家居廚餘，當中70%來自私人住戶，當局推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，由政府送贈回收桶及承擔2年試驗期的維修費用。惟近月首批參與屋苑試驗期屆滿，部分業主不願承擔後續費用決定退還設施，令支持的住戶感到可惜。環團憂慮未來再有屋苑退出，使計劃半途而廢，建議物管公司從日常收入中設立「綠色基金」，長遠應付相關支出；環保署指出，若屋苑不再使用智能桶，署方會免費提供傳統腳踏式廚餘回收桶及收集服務，確保回收不中斷。

本港2024年每日棄置於堆填區的廚餘達3001噸，當中67%是家居廚餘。 環境及生態局FB圖片

據最新《香港固體廢物監察報告》，2024年本港每日有1.05萬噸都市固體廢物棄置堆填區，廚餘佔29%（約3001噸），當中1996噸為家居廚餘。報告顯示，2024年家居廚餘人均棄置量為每日0.27公斤，與2023年相若。為提高回收量，當局已於多個公共屋邨收集廚餘，覆蓋全港約三分一人口，並於2023年底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，供總戶數逾1000戶的大型私人屋苑申請。

有支持計劃住戶感可惜

將軍澳私人屋苑居民John稱，其屋苑獲分配4個智能廚餘回收桶，參與人數陸續增加，「每晚8時晚飯後最熱鬧，大家已養成習慣。」然而，他去年底收到物管公司通知，指2年試驗期將於今年3月屆滿，需諮詢業主意向。他引述通告指，若延續計劃並保留智能回收桶，法團僅須承擔後續的維修支出；物管公司提供2個方案，其一為每個回收桶每月付約500元基本維修費，另一則為每桶每月付約880元維修費，涵蓋基本維修及額外更換零件費用。

John透露，業主對此意見分歧，支持者認為不少住戶已養成回收習慣，對終止感到可惜；反對者則主張回收屬個人選擇，相關費用不應由全體業主承擔。最終業主議決取消延續計劃，他坦言投票結果令人失望，擔心回收計劃前功盡廢。

近年不少市民養成回收家居廚餘的習慣。

為提高私人屋苑的廚餘回收量，當局曾推出2項資助，包括2020年回收基金「特邀項目」，以及2023年底的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」。物管公司經理黃先生指，前者對象是200戶至999戶的中小型私人屋苑，入門門檻是200戶或以上，若獲200戶支持，即獲資助1個智能廚餘回收桶；後者須獲1000戶或以上同意，並按每500戶分配1個回收桶。

黃續稱，智能廚餘回收桶每次最多可收集120公升廚餘，當收集量達70%，系統會自動通知更換內桶，每次可收集60至70戶的廚餘。他稱，回收桶具自動驅除異味功能，且住戶可賺取「綠綠賞」積分，甚受歡迎。他認為，不少參與住戶極有遠見，深知廚餘佔家居垃圾比例高，若養成回收習慣，日後若重推垃圾徵費，亦可減輕開支。

學者倡推「回收教育」

他稱，截至去年9月，當局已安裝260多個回收桶；隨着首批屋苑試驗期屆滿，業主間對延續計劃意見分歧。

環團成員Sam指，現時全港約有290萬人居於大型私人屋苑，佔總人口約38%。據知，「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」已覆蓋至少60%大型私人屋苑，而政府對每個回收桶的資助金額僅需3.8萬元。去年底，當局將回收基金「特邀項目」合併至「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，並推出三級申請機制，最低申請門檻降至200戶，認為更能兼顧市面上眾多中小型屋苑的需求。

地球之友行政總裁洪藹誠認為，當局優化計劃有助提高整體家居廚餘回收量，但預料試驗期滿後，業戶是否同意承擔維修費，將成為計劃發展的瓶頸。他稱，在環保及回收的大前提下，參與回收有助提升屋苑形象，建議當局向物管公司加強推廣。

業主每月需承擔1至2元

Sam亦指，政府送贈回收桶已是一大誘因，「很難要求政府再資助後續維修費，始終公帑有限。」他認為，環保及減碳須全民參與，事件反映仍有市民認為環保並非切身問題，「『要付錢不要預我』的心態需要改變。」他建議當局日後可舉辦回收桶交收儀式，向居民介紹計劃原意及目的，並定期公布回收量，或舉辦地區性回收比賽，以提高市民參與度。

世界綠色組織行政總裁余遠騁指，回收桶對培養住戶回收廚餘的成效，並非金錢可以衡量，且每桶低於1000元的維修費不算昂貴。他提出折衷方法，建議物管公司從日常管理費中撥款作「綠色基金」，支援相關開支。

嶺南大學文化研究系研究助理教授梁仕池曾撰寫有關「香港廚餘回收挑戰」的論文，他指市民若看到廚餘「轉廢為材」的成果，有助說服業主延續計劃，建議當局動員地區網絡如關愛隊等推行「回收教育」。他特別提到，若學童能實踐校內學到的環保概念，帶動下一代自發養成回收習慣，才是未來的希望。

嶺大研究助理教授梁仕池指，港人回收意識甚高，增加配套有助提高回收率。

環保署表示，本港家居廚餘回收量已由2023年平均每日7噸，增至去年11月的130噸。現時全港家居廚餘回收設施，已覆蓋70%人口。去年10月政府整合資助項目，統一由環境運動委員會負責，參與屋苑獲贈回收桶，並獲2年試驗期的保養費；資助期後，屋苑需自行負責每個回收桶每月500至1000元的維修費，按服務500戶計，每戶每月需承擔1至2元。

署方強調，若屋苑不再使用智能桶，署方會免費提供傳統腳踏式廚餘回收桶及收集服務，讓居民繼續回收廚餘。

逾半屋邨「一座一桶」 環團籲加強低密度住宅收集網絡

為提高家居廚餘回收量，當局在全港公共屋邨設置智能廚餘回收桶。環團建議當局加強低密度住宅及鄉郊村落的收集網絡。

現時全港210個公共屋邨已安裝960個智能廚餘回收桶，逾半屋邨已達「一座一桶」目標。環保協進會總幹事邱榮光指，計劃成效甚佳，以大埔區為例，有單幢樓住客亦特意將廚餘帶往屋邨回收。他建議當局定期檢視各回收桶成效，從而分析市民回收習慣並釐定策略，「究竟是集中資源做好成績較好的屋邨，打造成樣辦，還是為成績稍遜的屋邨加強宣傳？」

提供堆肥轉化設施吸住戶參與

就單幢樓及「三無大廈」較難設置固定回收設施，當局除設立不同的固定或流動回收點，亦於中西區試行「廚餘回收車」計劃。環團成員Sam認同「廚餘回收車」較具彈性，促請未來於各區推行。

當局去年底起於中西區推行廚餘回收車服務。 大嘥鬼FB圖片

居於鄉郊村屋的馬先生亦指，近年村口設有各式分類回收桶，居民普遍已養成回收習慣，惟現時仍往往將廚餘當垃圾丟棄，十分可惜；若包裹不當，更會溢出餸汁及食物殘渣，衍生衛生問題，希望當局未來能增設智能回收桶。

Sam亦指，現時當局有於個別鄉郊村落及低密度住宅放置智能回收桶。他提到，不少低密度住宅居民會在家中種植，建議提供設施將廚餘轉化為堆肥，相信有助吸引更多住戶參與。

有新界鄉郊村屋居民指，希望當局增設智能廚餘回收桶。

飲食文化相近 學者倡借鏡南韓經驗

對有私人屋苑居民因後續維修費用退還智能廚餘桶，有學者認為本港仍須加強回收教育，並指南韓的經驗值得借鏡。

嶺南大學文化研究系研究助理教授梁仕池指，南韓與香港飲食文化相近，晚餐會煮湯及不同小菜，亦會烹煮生鮮食材，過程中產生大量蔬果菜莢及魚骨等廚餘。他稱，南韓早於1995年推行垃圾徵費，3年後施行廚餘回收計劃，現時首爾的回收率已逾90%。他認為，當地的成功與教育及回收網絡完善有關。

港人喜歡購買生鮮食物及煲湯，常產生大量廚餘。

當地實施按量付費回收

據了解，當地舊樓市民可購買廚餘專用袋盛載廚餘，並拿到指定地點秤重，按量付費；新型屋苑會放置智能廚餘回收機，居民秤重後付費。梁曾於年前到首爾考察，目睹有青年提着1袋西瓜皮回收，拍卡付費時發現餘額不足，立刻步行到便利店增值，再折返付費回收。他指，該個案令他印象深刻，反映當地居民已接納付費回收的觀念，期望同類畫面早日在港出現。

記者：關英傑