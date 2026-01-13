宏福苑安置︱居民憂樓換樓或面臨「十年禁售刑期」 梁文廣：原址重建需時長非危言聳聽 兩先例可參考

大埔宏福苑火災後安置問題成為社會焦點。近日政府開始收集居民意見，但其後官員快速「落閘」表明原址重建並不實際。有支持原址重建的居民今早（1月13日）在商台節目表示，宏福苑是大埔區的地標，地位難以取替，又擔心如接受「樓換樓」，相關的轉售限制等同「十年刑期」，未能真正保障原有業權。立法會議員梁文廣則提出多項彈性方案，並指出居民期望的「原址重建」需時甚長，政府提出要十年甚至更久並非危言聳聽，有往例可循。

宏福苑安置︱居民質疑問卷選項具「心理誘導」

宏福苑居民楊先生指，雖然自己僅居於宏福苑一年，但自小在大埔長大，而宏福苑作為大埔區的地標，與社區有深厚的情感聯繫。他認為政府早前派發的安置問卷，認為選項的鋪排具「心理誘導」效果。他指出，問卷首先提出未補地價單位平均呎價約6000元、已補地價單位呎價8000元的方案，對居民而言是「不可能接受的選項」，質疑此舉是利用「門面效應」的心理技巧，先提出一個極端方案，藉此降低居民的期望，再引導他們接受其他看似較合理的選項。他指政府雖然有徵詢測量師學會意見，但暫未深入解釋有關估價的具體根據和計算方式。

楊先生的主要憂慮在於「樓換樓」方案。他分析指，方案中可選購的居屋單位，規定很可能與「居屋2025」的單位看齊，意味業主將面臨長達十年或以上的禁售期。他形容這種轉換「等於將一部私家車，換成一張全年任搭的巴士月票」，雖然解決了「住」的需求，卻失去了原有物業可自由買賣、屬於百分百私人產業的性質。他形容這種限制如同「十年刑期」，並認為對已完成補地價居民不公。他透露，有約兩至三成的居民正因如此，寧願選擇需時漫長的「原址重建」。

主持人提醒，「樓換樓」涉及的是全新居屋，價值與四十多年樓齡的宏福苑未必可以同日而語，又問到如果政府承諾對已補地價單位的業主鬆綁轉售限制，是否可考慮支持「樓換樓」，楊先生稱這取決於居民如何選擇以及看重什麼原則。

身兼房委會委員的立法會議員梁文廣則從現實角度出發，提出三個具體建議，希望能更靈活地協助受影響居民。他表示除地點以外，如何幫助居民盡快、有能力安居才是關鍵。

第一，針對年長或經濟能力較弱的居民，特別是雙老或單身長者，建議政府考慮以「特惠安置」形式，讓他們入住公屋，並豁免相關的資產審查，讓他們可以安渡晚年，無需再為供樓問題煩惱。

第二，對於希望重置居所但資金不足的家庭，政府可設立「差價代繳」機制。居民可申請由政府代為支付新舊居所之間的差價，待日後出售單位時，再將該筆款項歸還政府。此舉可讓居民有更多選擇，例如購買大埔區內其他二手居屋。

第三，參考早年的居屋銷售模式，推出「彈性折扣」。除了現行的市價七折外，增設三折、五折等更多選擇，讓居民能直接利用賠償金額購入新單位。折扣差額同樣在未來轉售時補回，既能幫助居民「上車」，亦能平衡公帑運用。

房委會委員、立法會議員梁文廣。資料圖片

宏福苑安置︱原址重建長路漫漫 引往例指十年非誇大

對於部分居民期望的「原址重建」方案，梁文廣坦言，政府估算需時十年以上並非「危言聳聽」。他引用本港兩個先例：第一是馬頭圍道塌樓事件，從收購到重建完成，歷時近九年；第二是1996年嘉利大廈火災，作為一棟相對業權集中的商業大廈，從收購到重建完成亦耗時近十年。他指宏福苑的業權分散，處理過程只會更複雜，因此「原址重建」無疑是一條漫長之路。

梁文廣認為，他所提出的多個方案，與政府現有的問卷選項並無衝突，亦可為下一步如何執行提供一些具體方向。他指，無論居民最終選擇何種方案，關鍵在於政府能否提供足夠的支援，讓他們有能力、有尊嚴地重建家園。