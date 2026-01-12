Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湯文龍獲邀出席新加坡法律年度開啟典禮 分享香港作為國際人才樞紐優勢

社會
更新時間：16:32 2026-01-12 HKT
發佈時間：16:32 2026-01-12 HKT

香港律師會會長湯文龍律師應邀出席今日（12日）在新加坡最高法院舉行的法律年度開啟典禮。典禮上，新加坡最高法院首席大法官梅達順強調健全法律體系對商業發展的重要性。新加坡總檢察長黃魯勝及新加坡律師會會長陳清漢亦致辭，回顧當地法律發展。湯文龍在律師領袖圓桌會議上，分享香港在培育法律人才、吸引國際專才及保留企業律師方面的經驗，並闡述香港作為國際人才樞紐的優勢。

湯文龍與新加坡最高法院首席大法官梅達順文流。律師會fb
湯文龍在律師領袖圓桌會議上作分享。律師會fb
香港律師會在社交平台分享指，會長湯文龍應邀出席新加坡2026年法律年度開啟典禮。他獲邀在以「法律界是否面對人才流失與技能落後的挑戰？如有，應如何應對？」為題的環節中分享香港的經驗，講述了香港在培育未來法律人才、吸引國際法律專才方面的策略，以及香港作為國際人才樞紐的優勢。

此外，湯文龍亦分享了與企業律師相關的人才保留經驗，指出企業律師是香港法律界的重要組成部分，約佔律師會會員的三分之一，在支持香港作為領先國際金融中心的發展中發揮關鍵作用。香港律師會將繼續積極參與國際交流，促進與國際律師領袖間的聯繫，並展現香港法律專業的國際化特色。

2026年度香港法律年度開啟典禮將於1月19日在香港舉行。

