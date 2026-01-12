香港玩具展首設「潮玩館」雲集150人氣IP 包括B.Duck、CR7®LIFE等 有內地展商冀透過香港出海

貿發局香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展，今日（12日）起一連四日在灣仔會展舉行。其中玩具展首設「潮玩館」，開放業界買家及公眾免費入場。有本地玩具品牌銷售代表指出，玩具已成為現代人情感投射的載體，潮玩文化更已融入各年齡層。有內地玩具廠負責人表示，內地IP玩具市場「太捲」，有信心在香港參展可接觸大批海外買家，幫助IP「出海」。

「潮玩館」雲集150個國際及本地人氣IP

今年三展以「全新玩意 與眾同樂」為題，共吸引來自37個國家及地區、超過2,600家展商。貿發局表示，已組織來自逾40個國家及地區、逾200個買家團來港採購。首次設立的「潮玩館」，雲集約150個國際與本地人氣IP，開放予業內買家及公眾免費入內。這些IP包括B.Duck、CardFun集卡社、CR7® LIFE、Hot Toys、threezero、TUTU MOKEY等。

B.Duck代表：玩具反映性格 成情感投射載體

本地品牌B.Duck Playful Store香港區銷售代表黎智盈表示，玩具反映不同人的性格特質，或對日常生活的情感投射，因此產品設計趨向多元，「不一定很開心明亮，可以有光有暗」。她續稱，潮玩文化不只小童獨享，更已融入青年、中年以至長者的日常生活，「很多時候他們到門店，透過購買盲盒達到『想玩吓』的心態。」

近年IP經濟成為流行詞，黎智盈說，B.Duck歷年亦投放不少資源與不同IP合作，包括故宮博物院、日本Sanrio等，期望品牌互相成長，並擦出新的設計火花。

threezero代表：玩具業是本港傳統優勢

另一本地玩具品牌threezero市場部經理黃載言表示，公司以迫真及高可玩性的高品質玩具聞名，多年來拓展多個世界知名IP授權作品專案，近期則推出港漫《虎甲人》模型、電影《世外》小鬼搪膠公仔，以及公司25周年原創角色Z3R0 SAN搪膠公仔。他認為，高品質玩具一直有市場，而建立IP對推廣產品非常重要，「Z3R0 SAN正正想做這件事，發展有我們品牌故事的公仔。至於如何延伸，令大家都喜歡這個角色，我們要繼續努力。」

黃載言亦指，玩具生產及製作是本港的傳統優勢，冀透過參展開拓歐洲市場，「歐洲對動漫的接受度正在提高，當然亦希望美國、內地、日本市場持續增長。」

內地玩具廠：內地市場「太捲」 冀參展將IP「出海」

內地玩具廠華泰玩具主打原創IP潮玩「TUTU MOKEY」，負責人王凱雯直言，內地市場「太捲」，冀透過參展將IP「出海」，「TUTU MOKEY的設計風格有個性，偏歐美風，適合歐美市場」。她認為，香港展覽人流多，亦吸引不少外國採購商，有信心在4日展期內接獲新訂單、新合作。

「潮玩館」早上11時半開放參觀人士入內，排頭位的黃小姐表示，自己喜歡收藏玩具，提前一小時到場排隊，冀購得「心頭好」幪面超人紀念幣，「由細看到大，最喜歡幪面超人BLACK、V3及Wizard。」

另一名市民區女士表示，喜歡逛展覽，認為「潮玩館」主題新鮮，冀入場感受氣氛，「見到人們買到自己喜歡的玩具，感覺很開心。」

陳百里：玩具和嬰幼兒產品市場正處轉捩點

商經局副局長陳百里在開幕禮致辭時表示，玩具和嬰幼兒產品市場正處於轉捩點，消費者對品質、安全和可持續性的需求日益增長，樂見業界積極回應，推出智慧互動玩具和環保產品，相信亦有助開拓新市場。

他指，政府會透過政策支持及持續發展基建，鞏固本港作為會展中心的地位，並強化本港「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，「我們將協助內地企業走向全球，同時協助國際企業以無與倫比的效率和連結性，進入中國內地市場及更廣闊的亞洲市場。」

記者：蕭博禧

攝影：吳艷玲