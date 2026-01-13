為了解港人在新一年的理財與投資策略，星島新聞集團進行「2026年港人理財投資展望調查」，共獲得逾4,000名讀者踴躍參與，在此感謝各位參加者。現公布是次活動的得獎名單如下，編輯部將以電郵聯絡各得獎者。

「 2026年港人理財投資展望調查」 得獎名單公布

BLACKPINK香港演唱會門票2張（總值$5798）1名

德國寶健康鮮磨胚芽米機（價值$3,970）2名

SMARTECH智能煮食鍋（價值$1,498）2名

Casetify MagSafe充電器（價值$589）2名

BRUNO 手提蒸氣掛燙機（價值$568）3名

Blackmores 抗氧保濕丸（價值$399）40名

譚仔雲南米線/譚仔三哥米線$50現金券 100名

（以上禮品隨機派發，不可挑選或更換。）