民航處聯同解放軍駐港部隊及多部門 大嶼山海域舉行空難搜救聯合演練 加強跨部門應變能力

民航處今日（12日）在大嶼山望東灣一帶海域，聯同飛行服務隊、警務處、消防處等多個政府部門，以及解放軍駐港部隊，進行短程搜索及救援演練。這次演練是繼2023年後再次舉行，旨在加強特區政府民航處與駐港部隊及其他空難搜救單位的合作與協調，促進技術交流，確保一旦發生意外事故，各方能高效應對。

演習模擬直升機遇險

演練於上午大約11時展開，模擬一架由香港信德直升機場飛往澳門、載有三名乘客的AW139直升機，在大嶼山芝麻灣半島附近空域出現引擎故障。機長隨即通知民航處控制塔，但直升機隨後於雷達螢幕上消失。隨後民航處控制塔立即宣佈該直升機進入遇險階段，並接獲水警通知有市民報告直升機墜落望東灣海面並起火。各部門隨即展開救援行動，模擬搜救及滅火程序。

是次演練不僅測試各單位的應變能力和協作效率，亦進一步鞏固跨部門之間的合作。民航處明日（23日）亦將再舉行長程搜救演練。

記者：謝宗英

攝影：陳浩元