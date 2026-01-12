Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎智英案│黎智英 張劍虹 陳沛敏等12名被告一連4日進行求情

社會
更新時間：09:48 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:48 2026-01-12 HKT

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司上月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，「重光團隊」李宇軒及陳梓華與《蘋果日報》六名前高層已先後於2021年及2022年承認與黎智英串謀勾結外國或者境外勢力危害國家。包括黎智英在內的12名被告今到西九龍裁判法院一連4日進行求情。

黎智英等12被告今起求情

黎智英在2020年8月10日首次被捕、同年12月3日起還押，多次申請保釋外出最終均失敗告終，一直還押至今。案件由2023年12月18日開審， 控方傳召從犯證人 《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、 前社論主筆楊清奇（筆名李平）、「香港故事」成員李宇軒和法律助理陳梓華，以及非本案被告前壹傳媒集團營運總裁周達權共6名主要證人作供。

本案已在2024年7月25日被裁定表證成立，黎智英出庭以英文口頭自辯共52日，控辯雙方在2025年8月28日完成結案陳詞，本案審訊歷時156日。

三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近兩個半月後，已在2025月12月15日裁定黎智英與《蘋果日報》三間相關公司全部罪成。

逾百公眾人士通宵排隊旁聽

逾百名公眾人士通宵排隊等候，警方在法院外的公眾旁聽席排隊人龍外，圍起橙色帶及鐵馬，等候排隊的人士與外界距離約2米。

司法機構今早已預先準備491張公眾席籌及116張記者席籌以待上午9時15分派發，截止上午9時30分，公眾席已派發近180張籌，記者席則已派發近50張籌。黎智英妻子李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權（前《立場新聞》副總編輯）、近6名各國領事（包括法國及歐盟）、「女長毛」雷玉蓮、「阿牛」曾健成等人陸續到法院旁聽。

案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭記者：劉曉曦 黃巧兒

 

