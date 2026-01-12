Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌‧人物誌｜挺過業界泡沫對得住自己 葉文豪加盟新戰隊劍指亞運

更新時間：09:30 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-12 HKT

近月有以電競為主題的港產片上映，惟題材「冷門」，起初不被看好，最後贏盡口碑，票房逆轉。現實中，電競運動員葉文豪（Hotdog29）成為全職選手8年，勇奪多項世界賽冠軍，更曾代表香港征戰亞運，至去年底被前東主解約，一度迷失方向。他直言，本港疫情前熱推電競，如今泡沫爆破、汰弱留強，要在業界立足，必須自己爭取機會。他回想，過去跳出舒適圈成為電競選手，如今面對風浪，已不再孤單，得到各方好友支持。上周，他正式加盟新戰隊，重新出發，「我一直叫自己盡力，不是為了安慰自己，而是要對得住自己。」  

葉文豪花近10年時間，從業餘玩家蛻變成職業選手。 Red Bull HK
葉文豪屢次稱霸Red Bull Kumite《街頭霸王》港澳區賽。 Red Bull HK
葉文豪雙手在控制器上靈活躍動，遊戲角色隨即墊步上前，把握對方技術性失誤，短時間內連番追擊，再以一記上勾拳「KO」（擊倒）對手。

台上一分鐘，台下十年功。遊戲內，每場格鬥過程不足兩分鐘，遊戲外，葉文豪花近10年時間，從業餘玩家蛻變成職業選手，數度勇奪世界賽冠軍，更代表香港征戰亞運。然而，在事業高峰，他在去年底被前東主解約，結束7年賓主關係，「人生第一次『自由身』，沒有隊伍支持，略感迷惘。」

經濟不景 親歷泡沫爆破

經濟不景，葉文豪深明，電競隊有「難言之隱」，惟收到消息當刻，也要時間消化，「我以為大家可以並肩再走一段路……。」年屆36歲，在電競界屬資深，他直言，年紀越大，自我懷疑的想法越多，但意識到必須迅速重整步伐。

本港疫情前熱推電競，曾撥款1億元推動電競產業發展，並建立電競場地，電競公司曾增至過百間。惟葉文豪留意到，產業高速增長，過於膨脹，部分早已入不敷支。他舉例，業界舉辦太多比賽，許多新晉電競選手入行，隊伍暴增；商家只要看到商機，任何對戰遊戲也能成為「電競」及舉辦比賽，「需要重回正常水平。」經過疫情，泡沫開始散去，不同電競類別也開始萎縮，「如今泡沫爆破、汰弱留強，要在業界立足，必須自己爭取機會。」

隨後，他整理自己的履歷，留意市場動向，發現仍有電競隊招募隊員，尚幸這些年來的努力被看見，「很多人前來打氣和接洽，情況沒有想像中那麼壞。」他回想，當初跳出「舒適圈」投身電競行業，深信只要努力，會有不同的可能性等待自己。

每場遊戲格鬥過程不足兩分鐘，葉文豪聚精會神「應戰」。
打《街霸》稱雄 獎金豐厚

「我本身做工程管理，和電競完全沒有關係。」葉文豪指，畢業後即投身工程界，首份工作長達8年，適逢公司啟動新項目，使他疲於奔命，萌生轉職的念頭，「每日要用4小時通勤，沒有個人時間。」他形容，投身電競行業是緣份，「恰巧有電競隊想拓展業務，向我招手，那時我已經27歲，這個年紀仍有機會追夢，還等甚麼？」

離開本職後，葉文豪隨格鬥遊戲《街霸》的社群到越南比賽，小試牛刀，已取得第4名凱旋。2019年，他到上海參加人民電競超級聯賽（PPL）分站，以3比1戰勝日本選手奪冠，贏得首個生涯冠軍，「第一次站上頒獎台最高級，既開心又興奮。」同年，他到北美參加地區比賽，再次奪冠，獲得5萬美元獎金（折合近39萬港元），「第一次透過電競賺到一筆可觀的獎金，當時情景至今仍然歷歷在目。」

3年前，葉文豪代表香港征戰杭州亞運。 受訪者提供
3年前，電競首度升格為亞運會正式項目，葉文豪代表香港征戰。該項目被納入香港體育學院的「精英運動員計劃」，屬業界一大里程碑。去年，他打入由《街霸》遊戲開發商舉辦的官方世界大賽「Capcom Cup」，與日本資深選手板橋桑（itazan）切磋，扭轉劣勢勝出，成為電競界熱話，「能夠在大舞台上發揮出亮眼的表現，也令我對自己有更大信心。」

現實世界的他不怕被「KO」，即使回復自由身，仍然抖擻精神，再上戰場捲土重來。5日前，他正式宣布加盟新戰隊，重新出發，「我一直叫自己盡力，不是為了安慰自己，而是要對得住自己。」

劍指今年亞運回報支持者

打機和電玩，在不少人眼中是宅男的標籤。葉文豪慶幸，家中長輩比較開明，自小已讓他在屋邨商場打機，結識一班同齡的玩伴，「那時流行『超任』（超級任天堂）和『N64』，我們沒有錢買遊戲，又『未夠秤』入機舖，便聚在遊戲店門外玩，5元可以玩15分鐘。」他指，那時開始接觸格鬥遊戲，後來當業餘選手，再轉職成為全職電競運動員，家人也默默支持。

一路走來，他亦感謝女朋友和觀眾的鼓勵，感恩前東主多年來的支援，帶領他進入電競圈的夢幻世界，期望新一年重新出發，劍指今年名古屋亞運的比賽席位，以成績回報大家。'

葉文豪劍指今年名古屋亞運的比賽席位。
籲新人入行要認清實力 持續佳績方能立足

在電競界奮鬥多年，葉文豪指，業界一直努力發展，仍有不少細節需要調整完善，籲新人入行要認清自己的實力，不要活在泡沫之中。

歷年出外比賽，葉文豪眼界擴闊不少。以格鬥遊戲為例，日本發展比較成熟，選手要考取職業牌照才可參加比賽，贏取獎金，比賽背後的規管和經營完善。他說，選手有「粉絲圈」，繼而產生有名的電競隊伍，亦有很多比賽和活動，「新人和舊人也會得到不同機會。」

回望香港市場，他認為，本地電競界穩步發展，但是並未算得上「健康」。他解釋，杭州亞運之後，電競成為「B級」精英體育項目，運動員需要持續在國際上爭取佳績，才能夠維持等級，獲得相對的資助及支援。然而，電競運動除了四年一度的亞運會，便沒有其他獲承認的比賽，「我們只可以全押在亞運會上。」

近年比賽及入行機會增多，但許多細節並不成熟，電競公司相繼倒閉，已進入汰弱留強的階段。他認為，新人想入行，可以一試，但必須認清自己的能力，「剩下的人是精英中的精英。」他以亞運為例，香港能夠派出的選手有限，甚至有項目未達入場門檻，新人必須加倍努力才能立足，「有熱愛電競的心，有世界級實力，同時有信心淘汰前輩，那就去做吧！」

他指，當年自己跳出舒適圈，實際也有不同後備計劃，建議新人多作規劃，「盡快認知自己可否到達理想中的位置，不然投放多年時間在電競界，卻發現自己做不到時，可能已太遲。」

遊戲暱稱有得解 聽到「狗哥」分外親切

許多電競選手不用真名，改取特別的遊戲暱稱（Gamer Tag），葉文豪採用「HotDog29」，背後也有故事。

在社交平台上，不少粉絲稱呼葉文豪為「狗哥」，分外親切。他解釋，其花名為「熱狗」，而「29」正是「熱狗」的諧音，源自本地茶餐廳夥計下單時的速寫，「我是香港選手，也想融入一些本地文化在名字裏。」結果，「HotDog29」伴他在國際舞台上發光發亮。

記者：仇凱瑭

