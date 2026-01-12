大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C

天文台預料，受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下周初天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。預料另一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫下降。

1.21新界多區跌至10°C或以下 打鼓嶺低見7°C

根據天文台九天天氣預報，下周二「大寒」（20日）起降溫，市區日間最低15度、最高21度。而下周三（21日）氣溫進一步下降，一夜之間會跌8度，市區最低只有13度，新界多區將跌至10度或以下，包括沙田、石崗及上水，打鼓嶺更一度低見7度，相當寒冷。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日緩和，而覆蓋華南的雲帶會逐漸轉薄，該區天色好轉。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午短暫時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩東至東北風。展望未來數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼。

九天天氣預測。天文台網站截圖

