Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C

社會
更新時間：12:15 2026-01-12 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-12 HKT

天文台預料，受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下周初天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。預料另一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫下降。

1.21新界多區跌至10°C或以下 打鼓嶺低見7°C

根據天文台九天天氣預報，下周二「大寒」（20日）起降溫，市區日間最低15度、最高21度。而下周三（21日）氣溫進一步下降，一夜之間會跌8度，市區最低只有13度，新界多區將跌至10度或以下，包括沙田、石崗及上水，打鼓嶺更一度低見7度，相當寒冷。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日緩和，而覆蓋華南的雲帶會逐漸轉薄，該區天色好轉。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午短暫時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩東至東北風。展望未來數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼。

九天天氣預測。天文台網站截圖
九天天氣預測。天文台網站截圖
下周三（21日）氣溫進一步下降，新界多區將跌至10度或以下。
下周三（21日）氣溫進一步下降，新界多區將跌至10度或以下。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
6小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集
影視圈
8小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
10小時前
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
01:12
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
8小時前
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
影視圈
6小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
11小時前
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
5小時前