帶客睇樓險闖民居︱大律師指或涉嚴重疏忽 籲民事索償：幾張超市券想了事出手太低

一名女租客早前租屋後，昨日有持單位鎖匙的地產經紀帶客上門「睇樓」，險遭闖入民居。女租客及業主先後在社交平台Threads發文，指控地產經紀違反行業操守。業主稱早前委託代理成功出租單位後已收回單位鎖匙，女租客則指代理事後嘗試以300元超市券企圖了事。《星島頭條》正向地監局查詢。

陸偉雄：事件未必涉「企圖入屋犯罪」

大律師陸偉雄接受《星島頭條》訪問時表示，相信事件未必涉「入屋犯罪／企圖入屋犯罪」等刑事罪行，但或涉疏忽和違反專業守則，故呼籲業主或租客可循民事索償，並向地監局作出投訴。

刑事方面，陸偉雄認為經紀帶客上門睇樓未必是故意或有心想擅闖民居，初步了解相信事件不涉及企圖入屋犯罪。不過，由於事件或涉人為疏忽，導致屋內租客受影響，業主或租客可循民事向地產代理追討賠償。至於3張100元的超市券，他笑言「如果幾張百佳券就想息事寧人、就咁了事，出手未免低咗少少。」

籲地監局主動調查

至於地產經紀，陸偉雄表示，由於他是持牌經紀，如果在業主不知情下，在背後「配多條匙」，並因今次「帶客睇樓而穿煲」，則可能涉違反專業守則。他呼籲業主可向地產代理監管局（EAA）投訴涉事地產代理，指輕則或會罰款，或要求該經紀「再上堂」，但相信未嚴重到要吊銷牌照。

而即使事主未有作正式投訴，由於涉及的疏忽嚴重，他認為地監局也應主動調查，找出責任誰屬。陸雄偉又藉今次事件，提醒地產經紀在收到業主放盤的鎖匙時，不要在未經業主同意或知悉前，私下配多一條匙；即使業主同意，完成放盤後也應把所有鎖匙交還業主。

行家疑涉事經紀「來都來了搏一搏」

有不願具名的地產經紀向《星島頭條》透露，行內慣例同公司對旗下租盤狀況一般都會有紀錄，懷疑事件是源於有經紀明知單位已租出，但「搏一搏」新租客未入住單位，帶客人上樓看間隔。至於為何明知門外有鞋仍然嘗試開門，他推測是因為「來都來了」，「再搏一鋪無人喺入面囉。」

被問到租樓後突然有地產經紀帶人上門看樓的情況多不多，他則稱正常不會出現，除非把單位租出去的同事沒有把資料輸入電腦。他又指，「配多幾條鎖匙」屬正常做法，用作分配予不同分店。

男職員試圖用鎖匙開門 赫發現單位設安全鎖

據女租客的Threads帖文，她直指「Cls 咩世界 我已經租咗單位 agent話比返晒鎖匙 但今日我瞓瞓吓覺 有人想衝入埋」。從她上載的影片所見，事發於昨日早上約11時53分，一名地產代理男職員帶同一男一女客人上門「睇樓」，其間男職員在涉事樓層向客人介紹：「呢度一層6個單位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返後行嘅。」

其後男職員則手持鎖匙走到女事主的單位門外，當時女客人已疑惑表示「有對鞋喺到喎」，經紀聞言未有理會，繼續上前用鎖匙嘗試開門並一度按下門鐘掣，當他再用鎖匙開門時，赫然發現單位鎖了安全鎖，於是站在門外等候，片段至此終結。

