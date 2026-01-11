「Merry Balloon」圓滿落幕 香港首個大型IP角色輕氣球巡遊壓軸登場 逾萬人到場欣賞

香港冬日IP角色慶典「Merry Balloon Hong Kong」今日（11日）圓滿結束，活動自去年11月底展開，透過四大主題吸引數十萬人參與。其中，「Merry Balloon Parade」今日壓軸舉行，近20個風靡全球及本地的 IP 角色巨型輕氣球在維港天際翱翔，沿海濱從香港故宮文化博物館至 M+，環迴一圈。場面熱鬧震撼，吸引逾萬名市民和遊客欣賞。

市民因熟悉IP前來：勾起兒時記憶

不少市民攜一家大小一同參與是日活動。帶同2歲女兒前來的香先生表示，先前只是去過中環碼頭的AIA嘉年華，今日得知有此活動且是香港首次舉行，所以慕名而來，認為此活動「小朋友都會鍾意」。他指在巡遊後，亦會帶女兒到「Merry Balloon Park」參觀，「讓女兒認識多一點全球及本地的 IP 角色，覺得可愛的就影相」。

亦有市民因為熟悉的IP角色而前來欣賞巡遊。與家人及朋友一同到來的朱先生表示，知道活動有一些本地及全球的 IP，例如香港重機雪糕車、Cocolemon、加菲貓等，形容「勾起了兒時的記憶」。他指其女兒近來看了加菲貓的電影，對於加菲貓有濃厚興趣，希望能夠與它們合照。

主辦單位：分享最純粹快樂

當氣球巡遊穿過海濱走廊時，不少家長為兒女與其喜歡的IP合照。從九龍城前來西九的李小朋友表示，剛剛和「奇先生妙小姐」合照，覺得氣球「好得意」，稍後希望再與 Peppa Pig 及 M&M’S 合照。其父親李先生亦表示，第一次參加這類活動，「現場氣氛好熱鬧，小朋友玩得好開心」。他特地趁着今日假期，帶小朋友前往 Balloon Park 遊玩，希望多拍些合照留念。

主辦單位 MakeItLoud 創辦人兼行政總裁謝旭表示，希望透過「Merry Balloon Parade」發放正面及溫暖力量，讓大眾與家人和摯愛一同參與，分享「最純粹的快樂」並製造珍貴回憶。他感謝各界對「Merry Balloon Hong Kong」的熱烈支持，並表示未來會繼續為香港帶來更多創意及多元化的活動。

記者：曾智華

攝影：蘇正謙