馬會特殊馬拉松參與人數再創新高  推廣傷健共融

東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2026今天（11日）在中西區海濱長廊及龍和道舉行。這項由香港賽馬會慈善信託基金支持的賽事，今年吸引超過5,500名不同能力跑手及伴跑員參與，再創參加人數紀錄。

勞工及福利局局長孫玉菡、馬會董事羅啟華、東華三院第一副主席曾慶業主持賽事起步禮，並為參賽者打氣。

羅啟華：鼓勵參加者增強體魄 同時推動社會共融

馬會董事羅啟華致辭時表示，特殊馬拉松帶來的意義，遠不止於一天的賽事。這個項目持續提供多元化的支援，鼓勵參加者增強體魄，同時推動社會共融。馬會一直重視市民福祉，並以「衞生健康」為其中一個重點策略，歷來支持包括東華三院在內的不同機構，推出各類型項目，推動市民培養健康的生活模式，提升身心健康。

馬會自2012年起透過其慈善信託基金支持東華三院舉辦「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松，讓智障人士享受運動的樂趣，鼓勵他們積極參與社區活動。

今年除了本地參賽者外，賽事亦吸引來自北京、廣東省及澳門的智障跑手及伴跑員參與其中。大會為每位智障參賽者安排一位伴跑員，以二人一組形式參加3公里的賽事，同時安排賽前練習，拉近參賽者與伴跑員彼此間的距離，建立默契。勝出的隊伍更會獲贊助，參加港外的馬拉松比賽，擴闊視野，增強自信心。

增設1公里「共融跑」 招募了約800名義工

大會今年繼續舉辦1公里「傳．家跑」項目，讓6至11歲智障兒童及其家人一起享受運動的樂趣。為進一步推廣傷健共融，大會今年增設1公里「共融跑」，吸引其他殘疾人士，包括視障、聽障或精神復元人士的參與。是次特殊馬拉松更招募約800名義工，包括馬會義工隊CARE@hkjc成員擔任伴跑員或場地支援，一同與參加者分享跑步的樂趣。

馬會的捐助還包括支持東華三院繼續推行「愛融樂長跑會」─由教練定期為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；活動亦包含「綠色馬拉松」元素，提倡減少廢物和循環再造，推廣愛護環境的訊息。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。