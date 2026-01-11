Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

控煙︱元旦起罰款倍增至$3000 政府：至今發4張告票涉新增禁煙範圍 人員配備工具必要時即場量度

更新時間：12:37 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:37 2026-01-11 HKT

衞生署署長林文健在電視節目《講清講楚》表示，本港上一輪夏季流感已正式完結，最新監測數據顯示，流感病毒樣本比例及相關入院率均已跌破基線水平，未出現夏季與冬季流感季節重疊的情況。他又更新控煙新措施的執行情況，指禁煙區擴大後，至今發出4張告票是涉及新增範圍。

天氣轉冷 增加病毒傳播機會

林文健指，按傳統流行病學觀察，冬季流感多於每年1月至3月出現，近期天氣轉冷，加上聖誕及新年假期後市民復工復課，或增加病毒傳播機會，但現階段仍需持續觀察監測數據，才能判斷冬季流感是否正式展開。對於病毒株變異，他指全球部分地區出現甲型H3的變異株，但暫未見其引致更嚴重疾病，現行2025/26年度流感疫苗可有效覆蓋相關病毒株，保護力充足。

疫苗接種率創新高 較上季升4.4%

他又指，本港今季疫苗接種率創新高，至今已接種約191萬劑疫苗，較上一季上升4.4%。學校外展接種計劃反應理想，超過99%中小學參與，學生接種率較去年提升2%至10%。不過，6個月至2歲嬰幼兒接種率仍僅約22%，署方已透過母嬰健康院加強接種安排，呼籲家長盡快帶子女接種。

元旦起擴大禁煙區等 至今發4張告票

2025年控煙法例修訂分階段實施，元旦起擴大禁煙區及禁止排隊時吸煙，並將定額罰款翻倍，提高至3,000元。林文健表示，新措施生效後，衞生署已進行約1,600次巡查，發出162張定額罰款告票，其中4宗涉及新增禁煙範圍，涉及醫院、診所出入口、電車等候處等。他指，政府會按實際情況及成效評估，不排除日後進一步擴大禁煙區。

帶備量度工具 必要時可即場量度3米範圍

林文健指，由於3米範圍等於成年人行走6、7步，故會鼓勵場所清楚張貼禁煙標示，亦會對於一些「接近3米、但又未入3米」吸煙人士，彈性採取勸喻或警告。若該煙民明顯地在不足三米範圍的位置吸煙，就會進行執法行動。他又指，衞生署同事現時也帶備量度工具，必要時可即場量度。

