發展局：目標2028年或之前將維港兩岸海濱長廊 總長度延伸至34公里

社會
更新時間：12:16 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:16 2026-01-11 HKT

發展局局長甯漢豪在網誌表示，發展局與海濱事務委員會持續推進駁通和優化海濱的工作，多個嶄新海濱場地於去年陸續開放，現時維港海濱長廊的總長度已延長至超過32公里。北角東岸板道（東段）早前開放，標誌着由堅尼地城至筲箕灣約13公里長的港島海濱正式貫通，局方將繼續努力推動九龍的海濱發展，目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里，建設一個富吸引力、朝氣蓬勃、方便暢達和可持續發展的維港海濱。

啟德發展區共融通道已開通4.3公里

發展局高級工程師（海港）胡穎如表示，下一步海濱發展重點將延伸至九龍。目前，九龍區約21公里可發展的海濱中，超過14公里（即近七成）已開放。除此之外，位於啟德發展區內全長約13公里供行人與單車共用的共融通道亦持續推進，至今已開通約4.3公里，包括剛於12月30日開放兩段各長約400米的共融通道，貫通由承啟道公園經啟德體育園美食海灣至跑道區西面的啟德海濱花園，提升海濱的連接及暢達度。

此外，局方將繼續努力推動九龍的海濱發展，預計今年內完成的項目包括連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性，並持續優化及豐富整體海濱體驗。目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里，建設一個富吸引力、朝氣蓬勃、方便暢達和可持續發展的維港海濱。

暢遊港島海濱3個路線小貼士：

土木工程拓展署署長方學誠表示，東段劃分為四個主題區，分別為「漮·水空之鏡」、「渡·寵物花園」、「演·藝創長廊」，以及「瀚·閒聚樞紐」，並設有多項特色設施，包括： 體驗式玻璃觀景台，寵物友善區，在今年首季亦將設小食亭和可提供餐飲服務的多用途室； 數個多功能開放式空間，可供舉辦展覽、藝術和社區活動等。

發展局副局長林智文就港島海濱三個分別位於西灣河、近銅鑼灣香港遊艇會及近西區公眾貨物裝卸區的連接點，提供三個路線小貼士：

(1) 從東區起步，遊人可由筲箕灣海旁的東區文化廣場、愛秩序灣海濱公園等海濱場地，直接經西灣河（嘉亨灣）公共交通總站，或沿太安街步行至太康街，途經水警總區總部，輕鬆接駁至西灣河海濱公園，繼而前往鰂魚涌海濱一帶；

(2) 經過東岸板道及東岸公園後，可經興發街轉入維園道，經過銅鑼灣消防局，直行到銅鑼灣避風塘主題區，繼續沿維園道至警官會所旁的行人路再轉入鴻興道，經過香港遊艇會前往灣仔水上運動及康樂主題區，及灣仔、金鐘、中環及上環其他海濱段落；及

(3) 走到中西區海濱長廊西端後，可沿城西道繼續步行，直達卑路乍灣海濱長廊，欣賞維港日落景致，便完成整條長約13公里的港島海濱。
 

