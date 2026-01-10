雀巢奶粉回收｜能恩再增一批次疑含菌 1.13設兩中心辦理退款 食環署共接18宗投訴

食物環境衞生署（食環署）食物安全中心（食安中心）今日（10日）表示，今日再次主動約見雀巢香港，確認雀巢香港今日公布另一個批次的嬰幼兒配方奶粉懷疑可能曾使用相關原材料後，已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。食安中心至今在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉的樣本作蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）檢測，結果皆為滿意。環境及生態局亦繼續密切留意其他配方奶粉的供應情況，與其他主要供應商保持溝通，知悉配方奶粉足以應付需求。

發言人指，食安中心持續積極跟進雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。根據雀巢香港今日的最新資料，另有一個批次進口本港的嬰幼兒配方奶粉懷疑可能曾使用相關原材料。食安中心早前在市面加強抽檢，並抽取了上述批次的樣本作蠟樣芽孢桿菌檢測，該樣本的檢測結果為滿意。雖然如此，為審慎起見，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

產品資料如下：

產品名稱（淨重）：能恩啟護1號配方 2 HMO（800克）

批次編號：51670742F2

此日期前最佳：2027年6月16日

來源地：德國

發言人說：「食安中心今日再次與雀巢香港會面，督促他們妥善處理有關產品的回收事宜和回應市民查詢，切實維護消費者合法權益。另外，中心與雀巢香港聯合跟進，封存六個懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，相關批次並沒有流出市面。另有15個批次正在來港途中，抵達後中心亦會把其封存。食安中心將持續監督回收事宜，全力保障食物安全。」

雀巢香港現正回收受影響批次產品，市民可透過以下方式聯絡該公司，查詢有關產品的回收事宜：

客戶服務熱線：2599 8874 / 2797 6031/ 2179 8136 （星期一至星期日上午九時至下午九時）

電郵：[email protected]

WhatsApp：5283 4139（雀巢®️能恩®️）/ 2599 8871（惠氏®️營養品）

電子表格：forms.office.com/e/BhqMhWfsUG?origin=lprLink;

消費者可選擇帶同產品（完整或已開啟）直接退回購買處，亦可於一月十三日（星期二）起到雀巢營養品的專屬服務中心，辦理相關批次產品的回收及退款。專屬服務中心詳情如下：

九龍區服務中心

地址：九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下（佐敦港鐵站D出口）

電話：3996 8196

辨公時間：星期一至星期六上午十一時至下午七時三十分；星期日下午一時至五時三十分 （公眾假期除外）

香港區服務中心

地址：香港軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓全層（銅鑼灣港鐵站B出口）

電話：3996 8197

辨公時間：星期一至星期六早上十一時至下午七時三十分（星期日及公眾假期除外）

食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染。食安中心得悉事件後，已即時作出跟進，並發布食物事故報表，讓公眾和業界知悉有關事件，並一直積極跟進事件和在市面加強抽檢。

過去三日（截至一月九日下午四時），食環署共接獲十八宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食安中心及環境衞生部已即時跟進全部個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。此外，食安中心已轉介這些個案予衞生部門作跟進，現時沒有錄得與奶粉有關的食物中毒個案。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

發言人說：「食安中心繼續密切留意事態發展並跟進和採取適當行動。」