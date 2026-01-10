Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜大埔浸信會公立學校下學年起遷校 兩、三名學生需持續接受專家支援

社會
更新時間：19:30 2026-01-10 HKT
大埔浸信會公立學校受宏福苑大火影響而圍封，學生暫時分散於區內兩間小學上課。校方宣布，新學年起將遷往區內前基正小學校舍，預計新校舍可於6月底交付。校長蕭婷表示，目前正與教育局及建築公司商討校舍翻新及設施規劃，以確保新學年順利開課。

新校舍預計6月底交付 校方積極籌備

大埔浸信會公立學校校長蕭婷表示，學校將於新學年遷入區內中華基督教會前基正小學校舍上課，預計新校舍最快可於6月交付。她指出，火災後僅有一名跨境學生因交通問題轉讀北區學校，其餘學生情緒大致平復，惟仍有兩至三名學生需持續接受專家支援。蕭婷續稱，家長普遍對遷往新校舍反應正面。

蕭婷坦言，在新學年開始前重新安排課室教學設備及設施是目前最大的挑戰。校方一直與教育局及建築公司等單位開會，商討校舍翻新及設施規劃事宜，期望部分工程能同步進行，以趕及開學。

小一新生註冊彈性安排 學期末考試延期

針對小一新生註冊安排，蕭婷表示，若新校舍未能於6月啟用，學校將借用教會場地進行註冊，區內亦有三間屬會幼稚園可提供場地或共享資源。

前基正小學校舍位於富善邨，目前正進行翻新工程。校長指，新校舍將盡可能參照原有校舍的面貌進行還原，並已就裝修、遷校等額外開支，向教育局商討申請額外撥款。

此外，校方早前已取消小學一至四年級今年3月的考試。至於6月的學期末考試，將延後一星期舉行，讓學生有更多時間準備。

