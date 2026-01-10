「豐年城市」深水埗開幕 周末辦不同客家文化活動 市民可體驗趁墟走鄉村路

由理大設計學院主辦、鄉郊保育辦公室資助的「豐年城市—鄉城相遇的1.5公里」今（10日）於深水埗「福．式唐樓」正式開幕。活動路線全長1.5公里，模擬村民們趁墟購買用品的路程，讓市民可在市區內走一趟「鄉村路」；各個周末亦將舉辦不同客家文化活動及展覽，包括品嚐客家菜。

冀將「谷埔」帶到城市 令市民更了解本地鄉村特色

開幕禮除有沙頭角谷埔村的麒麟隊表演外，亦有來自南昌客廳的「小麒麟」，由5位小朋友戴着自製的麒麟帽遊走街頭。活動負責人理工大學設計學院實務副教授陳翔表示，團隊自2020年開展「重聚谷埔」計劃，讓公眾走入谷埔村；近年開始於社區舉辦多個展覽，期望將「谷埔」帶到城市，將城鄉連繫起來，「今次活動帶出城市和鄉村的交流，令市民更容易了解本地鄉村的特式物產，包括客家菜色、食材。」

鄉郊保育辦公室高級鄉郊保育經理（策略及傳訊）李培基稱，本港有很多的偏遠地方，值得大家親身感受，故有一系列的資助計劃讓大家認識更多。去年舉辦的「鄉郊豐年節」吸引約1.2萬人參加，反應不錯，又有師傅製作首隻「夜光麒麟」現場表演；未來將於5月舉辦第4次慶典活動，讓市民可親身欣賞鄉村。

「豐年城市—鄉城相遇的1.5公里」路線穿梭深水埗社區

谷埔村前村長宋煌貴亦介紹，谷埔村具有久遠的歷史，很值得市民了解，「原本有成千名居民，現在常住的只有10多名，大多數也已經移居國外。」他直言，村民們很歡迎公眾入村參觀，不擔心會打擾村內的寧靜，「近幾年有不同團體、學校前往參觀，最近兩星期也多了一些內地遊客，甚至是有日本遊客參觀。」

「豐年城市—鄉城相遇的1.5公里」路線全長1.5公里，穿梭着深水埗社區，1.5公里亦正是村民平日趁墟去購買用品的路程，市民可模擬在市區中走一趟「鄉村路」。沿途亦設有路牌指示，路牌上有關於鄉村的小故事，市民只需要掃描上面的二維碼，便可以了解更多。

此外，市民於周末沿着該路線，可到達4間社區小店和社區NGO，參加不同的客家文化活動及展覽，包括村民口述故事、品嚐全素的客家菜（豬肉缽及茶果）、谷埔蜜糖咖啡，以及欣賞國家級非遺工藝品—香雲紗客家婦女服飾等等，各個活動將於特定的星期六、日舉行。