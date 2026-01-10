免試簽駕照｜1.12起推電子即日籌 限時5分鐘完成登記 一文睇清準備資料及注意事項

運輸署提醒，由下周一( 12日 )起，免試簽發香港駕照的「電子即日籌」系統會在每個工作日上午7時開放，每日提供300個即日籌。籌號先到先得，每張籌可辦理一份指定申請人的申請，由於登記人數眾多，系統需在短時間內完成資料核對，登記表格的有效時間限時5分鐘。如未能於限時內完成提交，該次申請將會失效，並需重新排隊進入系統。《星島頭條》網列出申請人事先需準備的資料及整個流程，方便讀者搶先取得籌號。

事先準備 :

取籌人士須在登入系統前準備以下4項資料，方便輸入：

(1) 申請人的香港身份證號碼/ 護照號碼/往來港澳通行證號碼首四位數字或字母（不接受以內地居民身份證提交申請），例如身分證明文件號碼為A123456(7)，需輸入「A123」

輸入申請人（非代理人）香港身份證/護照/往來港澳通行證號碼首4位數字/字母

輸入申請人（非代理人）香港身份證/護照/往來港澳通行證號碼首4位數字/字母

輸入申請人英文姓名（須根據身分證明文件填寫）

(2) 申請人的英文姓名（須根據身分證明文件填寫）

(3) 可接收SMS短訊的流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）

(4) 電郵地址

步驟:

申請人登入系統，輸入上述4項資料，申請人記得輸入申請人（而非代理人）資料，否則籌號無效。

注意事項 : 填報表格限時5分鐘

(1) 每張籌號只辦理1份免試簽發香港正式駕駛執照申請(TD63A)。



(2) 系統將以小批次方式安排進入申請表格，因此輪候時間或會有所不同。如申請人的排隊位置超出當日名額，系統只會在尚有名額的情況下，按序安排進入系統。



(3) 等候排隊時段為上午6時30分至上午7時。系統將於上午7時正式開始排隊，並即時為所有在排隊中的人士隨機分配排隊位置。上午7時後進入系統的申請，將按實際進入時間依序排隊。



(4) 由於登記人數眾多，系統需在短時間內完成資料核對，登記表格的有效時間為5分鐘。如未能於限時內完成提交，該次申請將會失效，並需重新排隊進入系統。



(5) 於系統準確輸入申請人資料。網上取籌時提供的資料必須與申請人的身份證明文件完全相同。否則，該籌號會視為無效，有關申請將不獲處理。如輸入資料有誤將不獲補發。



(6) 取籌結果以SMS短訊為準，申請人必須提供可接收SMS短訊的流動電話號碼。成功取籌人士一般會在約5分鐘內收到以#cefs@govhk發出的SMS確認短訊，未有收到相關短訊即表示未能成功取籌。



(7) 成功取籌人士須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請，並向在場職員出示SMS確認短訊以作查核。逾時或缺席者須重新透過系統取籌。



(8) 因應個別申請的實際情況以及視乎現場運作安排，到達後申請人或需稍候櫃位服務及等候申請審批，敬請預留充足時間辦理申請。

遙距取籌：按指定時段即日到金鐘牌照處遞交申請文件

運輸署表示，正與數字辦合作，提升系統容量，加入認證技術，未來可直接上載文件核對，全面網上預約更方便！

粵車南下上月開始實施，內地駕駛者須持有香港駕駛執照方能申請，令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」、即俗稱「吸牌」需求上升，金鐘牌照事務處外近日更出現通宵排隊亂象，運輸署因此宣布下周一起推出指定電子即日籌系統，要求申請人網上取籌，現場不設即時輪候或派籌安排。