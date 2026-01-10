北都｜洪水橋產業園公司正籌組董事會 本月招聘CEO 發展局：公司每年須提交具體計劃與工作報告

發展局去年底公布成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展和營運位於北都洪水橋約23公頃的產業園，當局正加快進度，目標是今年年中投入運作。發展局局長甯漢豪今（10日）在電台節目表示，政府希望主動參與營運，目前正籌組公司董事會，成員均須經行政長官批准委任，其中5位官方董事為政府人員，對公司具實質影響力。

產業園行政總裁需有開創業務經驗

甯漢豪表示，期望本月啟動行政總裁招聘工作，人選需具備開創業務經驗，並了解全球產業趨勢、認識香港及內地尤其是大灣區，同時具備人脈及中英文能力。政府亦希望公司未來每年提交具體計劃與工作報告，並向立法會交代，以體現透明度和問責性。

下半年公布粉嶺北及新田片區試點招標詳情

另外，洪水橋／廈村新發展區首個片區已展開招標，涉及約11公頃土地，包括3幅住宅用地及企業與科技園用地。甯漢豪表示，預計粉嶺北及新田的兩個片區試點的招標詳情下半年公布，相關收地手續尚未完成，招標條款會考慮市場對洪水橋片區的反應，並按需要作出調整。當局正籌備相關專屬法例，計劃本季諮詢公眾及立法會，並於年中提交草案，目標在今年內通過。

建造業議會首批逾1萬張棚網本周抵港送檢

甯漢豪表示，政府已對全港正進行大維修的樓宇外牆棚網完成採樣，樣本數量眾多，並已送往指定化驗所檢驗。相關樣本將作為日後追究的證據，化驗所需仔細複檢，目前尚未有結果。

政府要求承建商於棚網物料運抵工地後就地取樣，經指定化驗所檢驗合格方可上架。甯漢豪對此表示，建造業議會為業界集體採購的首批1萬多張新棚網，將於本周陸續抵港並送檢，確認符合要求後，預計下周會分發予承建商使用。