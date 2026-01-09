公院收費改革｜當局 : 實施首周已批逾4.9萬宗醫療費用減免申請 達往年全年3.5倍

醫院管理局發言人今日（9日）公布，除改革前後均受惠於醫療費用豁免的60萬人（即綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人）外，截至前日( 7日 )，醫管局已批出49 310宗醫療費用減免申請，達往年每年約14 000名病人獲批減免的3.5倍，顯示優化醫療費用減免機制大幅加強支援低收入家庭及弱勢社群。過去一周，不少病人受惠於優化後的減免機制，即時在使用急症室、門診及住院服務時獲得費用減免。

獲批4.9萬宗減免申請中 最長可獲18個月費用減免

作為公營醫療收費改革的重要部分，醫管局同時擴大了醫療費用減免機制，令合資格低收入人士由過往約30萬大幅增加至約140萬，是過去受惠人數約4.6倍，確保有限的醫療資源可更精準投放幫助最有需要的貧、急、重、危病人。截至1月7日，醫管局批出的49 310宗減免申請中，包括32 249宗已完成評核及批出減免證明書的個案，最長可獲18個月的正式醫療費用減免；對於聲稱符合減免資格，但未能提交證明文件進行經濟審查的病人，醫管局亦彈性處理批出了17 061宗「有條件減免」申請，以便病人可以即時獲得醫療費用減免，但病人必須在三個月內提交相關文件作審查。

截至1月7日，醫管局批出49310宗減免申請中，32249宗已完成評核及批出減免證明書，最長可獲18個月的正式醫療費用減免。資料圖片

已經有逾11 200名病人受惠於優化後的減免機制

收費改革後，不少病人更首次受惠於擴大醫療費用減免機制，從以往繳付全費改為免費。由1月1日至7日期間，撇除改革前後均受惠於醫療費用減免的人士（即綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人），已經有超過11 200名病人受惠於優化後的減免機制，其中包括約500名獲分流為緊急、次緊急及非緊急的貧困病人獲得急症室費用減免，是去年同期約3倍；約2 100名貧困病人獲得住院費用減免，是去年同期約3.5倍；約8 600名貧困病人獲得專科門診費用減免，是去年同期約6倍。

醫管局指已經有逾11 200名病人受惠於優化後的減免機制。資料圖片

醫管局發言人說，有關數據清楚顯示，配合公營醫療收費改革新引入的擴大醫療費用減免機制，能夠更精準有效投放資源，令更多貧、急、重、危病人受保障，確保不會有病人因為經濟原因而未能接受醫療服務。現時病人申請及使用醫療費用減免的情況，與醫管局預計的情況相若，醫管局會繼續加強人手為有需要的病人提供協助，為了確保醫療費用援助制度健全及防止被濫用，醫管局會定期隨機抽查已批核的個案。

相關新聞:

公院收費改革｜醫療費用減免點申請？去邊申請？一文睇清涵蓋範疇、申請資格、入息上限

在急症室服務方面，由1月1日至7日，共有32 147名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期顯著減少11.9%，其中1 807名病人分流類別為危殆及危急、14 077名病人為緊急，較去年同期微升，餘下16 263名病人為次緊急及非緊急，較去年同期大減17.8%。自從公營醫療收費改革實施以來，對公立醫院急症室服務的運作亦初見成效，其中包括急症室每日平均求診人次顯著減少約11.9%；過去7日約1 800名分流類別為危殆及危急的病人在新收費機制下獲豁免急症室收費。而在收費改革前，此類病人需要繳費；分流類別為緊急的病人於30分鐘內就診，達致服務承諾指標的比率由去年82.7%增加至88.8%，而平均等候時間亦由22分鐘縮短至19分鐘；及五類分流類別中，次緊急及非緊急病人佔比由去年同期54.2%減少至50.6%。

醫管局發言人說，過去一星期的服務數據顯示，收費改革令急症室能夠更有效發揮救急扶危的功能。急症室可以更集中資源及更有效治療有緊急醫療需要的病人，緊急病人的治療效率亦得以提升。