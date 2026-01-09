《樂板—躍進滑板文化節奏》展覽開幕 以藝術與設計重現滑板文化活力

由文創產業發展處贊助的《樂板—躍進滑板文化節奏》展覽，今（9日）於香港設計中心DX設計館前館正式開幕，展期由即日起至4月13日，公眾人士可免費入場。

全面呈現滑板文化演變

香港設計中心行政總裁陳娜嘉表示，衷心感謝文創產業發展處、策展伙伴及一眾參展單位的全力支持，讓是次展覽得以呈現，從滑板的動作與工藝出發，延伸至設計、物料再用與城市文化，全面呈現其文化的演變。她亦說：「我們深感共鳴的是，滑板的學問與精神正是在實踐與群體互動中孕育而成，與香港設計中心致力促進跨界對話及培育本地創意社群的理念一脈相承。」

展覽策展人之一蕭永業分享道，為推廣滑板文化，聯同另外兩位策展人舉辦是次展覽，「我本身也踩了（滑板）20年，是次展覽讓大家不一定要親身體驗滑板，也可從藝術方面去認識它，目前已開放近半個月。」

該展覽除了介紹滑板發展，亦展出以滑板為題的藝術品，當中包括陶瓷藝術、產品設計、滑板的二次再生、時裝潮流與音樂等等。蕭表示，較特別的是滑板轆造型的陶瓷藝術，「這是一位滑板前輩製作的，平時提起滑板運動，大家一定會想起一塊滑板，但我們也想從另一個方向讓大家認識它，故抽取「滑板轆」這個小零件，放大、製作成一個陶瓷，希望讓就算是不認識滑板的人，看到這個陶瓷轆也會感到好奇，從而去了解滑板。製作過程亦很複雜，正如踩板一樣，要嘗試多次、嘗試多日才成功。」

現場設有手指滑板體驗區

此外，展覽展示了退役滑板再生設計，將舊滑板重新製作成茶几、椅子、衣架及裝飾品等功能性物件，以延續滑板精神，並將街頭文化融入日常生活。現場亦設有手指滑板體驗區，讓不同年齡層參與者可以親手操控手指滑板，模擬真實滑板滑行與花式特技，透過指尖感受滑板所蘊含的創意與活力。

展覽期間有多場滑板主題的分享會及互動工作坊，包括須付費的「畫一畫手指滑板工作坊」及「DIY再生滑板凳工作坊」，有興趣人士需要預先於網上報名，詳情及報名可留意香港設計中心社交平台，名額有限。

記者：何姵妤

攝影 : 何健勇