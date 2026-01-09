Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI助長者重披婚紗、音樂治療復康者 香港義工獎表揚多元創新服務

「香港義工獎頒獎禮暨論壇2025」今日（9日）起一連兩日舉行，旨在表揚一眾在義工服務中作出傑出貢獻的本地義工。有得獎者表示，參與義工活動讓她敞開心扉，願意陪伴有需要的人；亦有人分享，稱曾邀請過百名同學投入義工行列，讓大家以不同方式回饋社會。

傑出義工: 透過製作蠟燭、香薰等  讓長者及病人增進健康知識

傑出義工梁基列表示，過去患病的經歷讓她深刻體會到陪伴的重要性，因此加入由中醫、西醫及心理學家共同創辦的「醫藝同行」義工團隊。她透過製作蠟燭、香薰等手工藝，讓長者及病患者在活動中增進健康知識，同時與義工團隊共享時光，「不用整天躲在家中」。梁基列坦言，過去未成為義工前，她因口齒不清而害怕與人溝通，甚至避免社交。但在眾多義工夥伴的鼓勵下，她變得更願意接觸他人。

傑出青年義工黃樂晴則積極推動「非華語學生共融義工系列」，與其他青年義工共同服務逾百名學生，促進不同文化背景青少年的交流與融合。她表示，未來打算成為社工，希望善用中學時期累積的經驗，與不同機構合作，接觸更多元背景與身份的人。黃樂晴曾邀請原本不參與義工的朋友加入服務，並見證他從沉默寡言、抗拒互動，到主動接觸他人並積極出謀獻策的轉變，令她深感欣慰。她亦邀請了100至200名同學參與這次義工活動，讓更多人發揮力量、造福人群。

中學運用AI為長者重現婚紗照  讓他們重溫與伴侶美好時光

獲得「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」的佛教沈香林紀念中學，運用人工智能生成圖像技術，為長者重現婚紗照，讓他們重溫與伴侶的美好時光。指導老師周華表示，活動中最令他感動的，是收到其中一個家庭送來的感謝信，讓他深覺自己所做的事情充滿價值。此項服務亦延伸至社區，例如為安寧病人拍攝照片，留住珍貴回憶。

其他得獎者同樣展現多元的行善面貌——獲「賽馬會眾心行善傑出躍晉義工獎」的劉芷穎，以音樂為橋樑，組織學生音樂義工隊為精神復康者帶來治癒；獲「賽馬會眾心行善傑出常青義工獎」的陳洪華，憑多年照顧殘障兒子的經驗，支援新手家長並陪伴長者走過生命最後旅程。而外賣速遞員 Mohammad ZAKIR 在危急時刻挺身制止持刀疑兇，獲頒「義勇獎」，彰顯見義勇為的崇高精神。

