第五屆「港漫動力」啟動 申請企業破百創新高 17間獲資助創作推全新原創漫畫

第五屆「港漫動力——香港漫畫發展及推廣支援計劃」今日（9日）舉行啟動禮，公布17間入選本地漫畫企業名單，並介紹其主筆及原創漫畫作品企劃。本屆「港漫動力」早前公開招募有興趣的本地漫畫公司參加，共接獲101份申請，創歷屆新高。入選企業將獲安排免費於「香港動漫電玩節2026」及「馬來西亞動漫展 Comic Fiesta 2026」設置攤位，發布或展出其資助漫畫，以增加市場曝光率。

文創產業助理專員葉敏儀恭賀入選第五屆「港漫動力」的17間漫畫企業及其主筆，並期待他們的資助漫畫取得佳績。

嚴選17本地漫畫企業 資助創作並推全新原創漫畫

自2021年首辦以來，「港漫動力」已成功培育不少具潛質的漫畫人才，其中更有作品參與海內外比賽並奪得多項殊榮。評審委員會由資深漫畫家及動漫業界代表組成，根據申請作品的創意、市場潛力、申請企業及其主筆的過往作品、團隊的創作及製作技巧等準則進行遴選，最終嚴選出17間本地漫畫企業資助其創作並推出全新原創漫畫。

黃玉郎: 冀讓港漫在國際舞台上更耀眼 成港文化創意產業重要支柱

香港動漫畫聯會會長黃玉郎表示，「港漫動力」來到第五屆，過去四屆已資助眾多本地新銳漫畫家，推出63本原創漫畫作品，題材多元、風格百花齊放，不但為業界注入強勁新動力，更成功促成近40項海外授權協議。作品已翻譯成多國語言並勇奪國際殊榮，為香港漫畫贏得全球認同。他指出，期望透過第五屆計劃繼續發掘及培育具潛質的漫畫主筆，讓港漫在國際舞台上更耀眼，成為香港文化創意產業的重要支柱。

馬榮成 : 冀漫畫家透過各項動漫展接觸讀者 了解他們對作品評價

入選企業將獲安排免費於「香港動漫電玩節2026」及「馬來西亞動漫展 Comic Fiesta 2026」設置攤位，發布或展出其資助漫畫，以增加市場曝光率。「港漫動力」評審委員會主席馬榮成表示，希望各位漫畫家能透過各項動漫展接觸讀者，了解他們對作品的評價，從而塑造屬於自己的藝術風格。他認為，現時香港漫畫家必須直接面對讀者、推廣自己的作品，才能更清楚市場需求並認識自身不足。馬榮成補充，每位作者在動漫節後都會收到大量讀者建議，這將有助於其藝術及專業的成長。

第五屆「港漫動力」設有兩個組別，讓不同年資的企業申請，組別一為年資6年以下的公司，組別二為年資6年或以上的公司，或曾入選過往「港漫動力」之企業或主筆。為鼓勵推廣作品到海外市場，以及幫助漫畫家延續 IP 發展，今屆優化組別二的參選作品資格，允許以往屆「港漫動力」資助作品提交申請，出版續集，而該資助作品必須已有境外漫畫市場授權。

