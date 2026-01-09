Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳自動化停車場｜啟用兩日即維修 停時租逾一周 車主嘆：搵唔到車位好麻煩

社會
更新時間：18:11 2026-01-09 HKT
發佈時間：18:11 2026-01-09 HKT

將軍澳政府合署的首個自動化公眾停車場，去年12月29日啟用，但今年元旦起便暫停時租泊車服務，至今已超過一周，仍未恢復有關服務。《星島頭條》記者今午（9日）到現場了解，停車場兩個出入口均設有「時租暫停」的指示牌，及張貼告示指停車場自動泊車系統正進行緊急系統性更新，需暫時停止時租泊車服務，直至另行通知，月租泊車則仍提供服務。

建築署：系統穩定性「有改善空間」

靠近唐賢街的入口處擺放雪糕筒禁止入車，一旁亦設有「時租已滿」的告示；至善街的入口則未有阻攔，該處車位顯示器顯示所有私家車車位「FULL（滿）」。建築署回覆傳媒查詢時表示，相關部門留意到停車場管理系統穩定性「有改善空間」，故責成承建商安排系統更新，上月31日晚暫停時租服務，預計短期內恢復，惟未有解釋系統有何問題。

記者向停車場職員了解系統更新進度，對方表示系統正在更新中，更新完後高層再決定適時開放，現時相關人員正在對系統進行測試，每日進行檢測工作。從地庫至地面3樓共有5層，僅地庫為自動泊車系統車位，場內停有少量車輛，記者亦在現場見到工作人員駕駛不同車輛，由泊位開至地面出口，再返回泊位，進行反覆測試。

車主：搵唔到車位好麻煩

駕車前來政府辦事的蕭先生表示，見到停車場暫停時租服務「好沮喪」，嘆稱：「揸車約咗人，搵唔到車位好麻煩！」他說唯有改停在旁邊的露天停車場，雖然收費一樣，但始終「有瓦遮頭好啲」。月租泊位車主卓先生對時租車位暫停服務不知情，因對自己影響不大，沒有關注。

記者：曹露尹

