1.25起坐商用車要戴安全帶 冇扣隨時罰$5000 巴士座位沒有安全帶怎麼辦？ 一文睇清常見Q & A
更新時間：16:00 2026-01-22 HKT
所有公共交通工具和商用車，包括巴士，在1月25日起如已裝安全帶，乘客均須佩戴。針對法例生效初期的執行疑問，運輸署與警方早前在記者會上釐清多項指引，包括若乘客遇上安全帶損壞、旅遊巴導遊及校巴保母是否可繼續站立？《星島頭條》整理各種容易遇上的問題，一文釐清指引，幫助讀者避免誤墮法網。
- 強制戴安全帶法例何時實施？
- 安全帶新修訂規例包括哪些車輛？
- 巴士座位沒有安全帶怎麼辦？
- 修例原因及佩戴安全帶有什麼作用？
- 未有佩戴安全帶有什麼罰則？
- 執法初期，是否立刻處以罰款?
- 合理辦解可作為求情理由？
- 企位乘客會否被罰無戴安全帶？
- 乘客因安全帶失靈或損壞沒有佩戴會否被檢控？
- 導遊因工作需在旅遊巴站立是否違法？
- 校巴上學童安全帶鬆脫保母要即時助扣好？
- 新法例生效同日還有其他交通相關新措施？
強制戴安全帶法例何時實施？
- 立法會去年已通過《2025年道路交通(車輛構造及保養)(修訂)(第2號)規例》及《2025年道路交通(安全裝備)(修訂)規例》，修訂後的法例2026年1月25日起生效。
安全帶新修訂規例包括哪些車輛？
- 所有新登記公共及私家巴士。
- 私家小巴。
- 貨車後排座位。
- 特別用途車輛的司機和所有乘客座位。
- 只要座位已安裝安全帶，司機及乘客均必須佩帶。
巴士座位沒有安全帶怎麼辦？
- 法例僅規定，若巴士座位本身裝有安全帶，乘客則必須佩戴。
- 所有新購的專營巴士，其座位均已配備安全帶。
- 政府資助營辦商為現役雙層巴士的上層座位加裝安全帶。
- 目前全港約有3,500輛巴士配備安全帶，約佔總數約六成。
修例原因及佩戴安全帶有什麼作用？
- 發生交通意外時，佩戴安全帶為乘客提供關鍵保障，能有效減低死亡或重傷的機會。
- 研究顯示，在迎頭相撞意外中，司機及乘客佩戴安全帶後，死亡風險減4成，重傷風險減7成。
- 強制佩戴安全帶的要求擴大至所有車種，是國際間的普遍趨勢。
未有佩戴安全帶有什麼罰則？
- 任何上述車輛的登記車主或司機如無合理辯解而違反安裝安全帶的規定，最高可判處第2級罰款（現時為$5,000元）及監禁3個月。
- 任何上述車輛的司機或乘客如無合理辯解而沒有佩戴座位上的安全帶，最高可判處第2級罰款及監禁3個月。
- 如貨車的後排座位上或特別用途車輛的任何乘客座位上的15歲以下乘客沒有佩戴安全帶，該司機亦須負上法律責任，最高可判處第1級罰款（現時為$2,000元）。
執法初期，是否立刻處以罰款?
- 執行初期將配合各宣傳教育工作。
- 盡量向市民講解及勸籲。
合理辦解可作為求情理由？
- 警方執法時亦會審視每宗個案實際情況。
企位乘客會否被罰無戴安全帶？
- 現時法例只強制要求坐在設有安全帶座位的乘客佩戴安全帶。
- 考慮到需平衡專營巴士的運力和乘客需求，巴士下層容許設立企位。
- 巴士已配備多項安全設施，為站立乘客提供保障，包括連續扶手、出口車門側的扶手、使用防滑物料鋪設車廂地面等。
- 佩戴安全帶是為坐下的乘客提供額外安全保障。
- 政府已向專營巴士營辦商介紹新規定，並指示如何處理不同實際情況。營辦商已向前線員工發出通告，並將全面檢查車隊，確保所有安全帶均安裝妥當及運作正常。
乘客因安全帶失靈或損壞沒有佩戴會否被檢控？
- 確保安全帶正常運作是司機的責任，乘客坐的座位如有失靈或損壞，應及時向司機報告，同時乘客在可行及安全情況下調位、到安全帶有效運作的座位上。
- 若果遇上執法，乘客可向執法人員表明所坐的座位有失靈或損壞，執法人員將按情況處理。
- 九巴已就安全帶新規定向車長發出內部工作指引，列明如車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈、損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，並在到達總站後通知公司。
導遊因工作需在旅遊巴站立是否違法？
- 導遊可在開車前或停車後向遊客講解旅遊要點。
- 當車輛行駛時就必須扣好安全帶安坐座位上。
校巴上學童安全帶鬆脫保母要即時助扣好？
- 現時約九成各種學生服務車輛，已同時配備安全帶和保護式座椅。
- 政府規定，所有校巴必須在2028年12月31日前，完成在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅，否則不可接載學生。
- 在學童乘坐校巴或商用巴士時，跟車保母應在開車前確保所有學童有配戴好安全帶。
- 若中途有學童安全帶鬆脫，跟車保母應先在自己座位上口頭勸籲，若勸籲不果，可以在安全或停車情況下為學童扣上安全帶。
新法例生效同日還有其他交通相關新措施？
- 強制佩戴安全帶規定生效當日，即2026年1月25日。任何司機駕駛時，最多只能在車輛前方放置兩部流動電訊裝置，包括流動電話、平板電腦或手提電腦，屏幕的對角長度不可超過19厘米，違反規定如無合理辯解者，可被罰款2000元。
- 部分屬於車輛結構設備之一的裝置，如原裝導航系統等，不會被視作流動電訊裝置，不受此限。
- 「三摺機」手提電話在摺疊狀態下只算作一部裝置，但需留意其屏幕完全打開後的對角長度是否超出19厘米的限制。
