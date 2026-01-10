1.25起坐商用車要戴安全帶 冇扣隨時罰$5000 一文睇清常見Q & A

所有公共交通工具和商用車，包括巴士，在1月25日起如已裝安全帶，乘客均須佩戴。針對法例生效初期的執行疑問，運輸署與警方早前在記者會上釐清多項指引，包括若乘客遇上安全帶損壞、旅遊巴導遊及校巴保母是否可繼續站立？《星島頭條》整理各種容易遇上的問題，一文釐清指引，幫助讀者避免誤墮法網。

安全帶新修訂規例包括哪些車輛？

所有新登記公共及私家巴士

私家小巴

貨車後排座位

特別用途車輛的司機和所有乘客座位

只要座位已安裝安全帶，司機及乘客均必須佩帶

佩戴安全帶有什麼作用？

發生交通意外時，佩戴安全帶能有效減低死亡或重傷的機會。

死亡風險減4成，重傷風險減7成

未有佩戴安全帶有什麼罰則？

任何上述車輛的登記車主或司機如無合理辯解而違反安裝安全帶的規定，最高可判處第2級罰款（現時為$5,000元）及監禁3個月。

任何上述車輛的司機或乘客如無合理辯解而沒有佩戴座位上的安全帶，最高可判處第2級罰款及監禁3個月。

如貨車的後排座位上或特別用途車輛的任何乘客座位上的15歲以下乘客沒有佩戴安全帶，該司機亦須負上法律責任，最高可判處第1級罰款（現時為$2,000元）

執法初期，是否立刻處以罰款?

執行初期將配合各宣傳教育工作

盡量向市民講解及勸籲

合理辦解可作為求情理由？

警方執法時亦會審視每宗個案實際情況

乘客因安全帶失靈或損壞沒有佩戴會否被檢控？

確保安全帶正常運作是司機的責任，乘客坐的座位如有失靈或損壞，應及時向司機報告，同時乘客在可行及安全情況下調位、到安全帶有效運作的座位上。

若果遇上執法，乘客可向執法人員表明所坐的座位有失靈或損壞，執法人員將按情況處理。

導遊因工作需在旅遊巴站立是否違法？

導遊可在開車前或停車後向遊客講解旅遊要點

當車輛行駛時就必須扣好安全帶安坐座位上

校巴上學童安全帶鬆脫保母要即時助扣好？