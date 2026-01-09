啟德郵輪碼頭塌閘意外 設施管理經理指閘門導向輪軸心生鏽 曾拆輪訂造但不影響閘門運作

啟德郵輪碼頭2023年9月中發生工業意外，有滑動式摺疊鋼閘塌下壓傷1名男保安，需要切除左腳腳掌以及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，眾被告否認各1項傳票控罪受審。郵輪碼頭管理公司設施管理經理今於九龍城裁判法院供稱，檢查發現鐵閘導向輪軸心生鏽，故拆去閘門尾輪取樣訂造，但同意不影響閘門運作，案發前近1年間每日開關2次未收過異常匯報。審訊下周續。

啟德郵輪碼頭管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited設施管理經理甘達文今出庭作供，案發前1年10月曾要求閘門公司明輝派員到場檢查涉案E3鐵閘，檢查結果顯示鐵閘運作如常，惟閘門導向輪軸心生鏽，故拆去閘門尾輪取樣訂造。甘達文於盤問下同意雖然導向輪軸心生鏽，但不影響閘門運作，案發前近1年間每日開關2次，也從未有人匯報指閘門有異。

3名被告依次為啟德郵輪碼頭管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服務分判商世紀服務有限公司及世紀服務保安主任麥幗寶，分別被票控沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有確保僱員的安全及健康罪及沒有照顧在工作地點的人的安全及健康罪。

案件編號：KCS9612-9614/2024

