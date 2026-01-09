漁農美食嘉年華｜今起一連三日花墟公園舉行 市民擬買金蠔即食 : 留不到過年

為推廣優質本地漁農產品，「本地漁農美食嘉年華2026」今日（9日）起一連三日於旺角花墟公園舉行，免費入場。今屆嘉年華以「本地漁農心連心，同舟邁進二十載」為主題，現場設有約430個展銷攤位、漁農業科技展覽和舞台表演，期望入場人次與去年相近，每日可達超過5萬人次，合共約16萬人次。

冀三日嘉年華可吸引16萬人次入場

本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，今屆踏入20周年，亦是最多漁農產品攤檔的一年，數量比往年增加15%，430多個攤檔中有142種農產品、80種漁產品，「以農產品為例，今屆增加了不少「小農」參與，他們只有一、兩個農民耕種，也希望嘉年華能夠做到橋樑的角色，歡迎無論是「大農」或者「小農」也可以參與，向市民推廣他們的產品」，期望入場人次與去年相近，目標每日可有超過5萬人次入場，料為期3日的嘉年華吸引約16萬人次。

展示氣霧耕種植技術可感受霧化效果

除了美食攤檔，嘉年華亦設有漁農展區，讓市民可了解本地漁農業應用技術及休閒漁農業活動，當中有農業展區內的氣霧耕種植技術、智能農場模型及現代化農業機械等，以及漁業展區內的集裝箱生態養殖系統、深海網箱虛擬實景等技術。

劉堅偉表示，近年業界有不少落地應用的技術，其中一個是垂直氣霧耕作系統，可避免水耕種植時農作物根部腐爛，現場也有氣霧體驗區可親身感受霧化效果，「該技術將營養液霧化後打入根部，對於甘筍、蘿蔔等與根部相關的農產品大有得益，同時漁護署亦正構思可否種到本地水耕人參。」另外，在智能農場區中有智能溫室及拖拉機模型，市民可認識到如何透過自動化和數據化生產高價值作物，從而提升本地農業的競爭力。現場定時提供講解示範，介紹溫室運作和翻土的原理，並有小型遙控拖拉機讓市民操作體驗。

漁農工作坊市民可體驗植物拓染

劉亦稱，今屆漁農工作坊的活動較往年豐富，市民可體驗植物拓染、有機香草種植與珍珠開採，完成後更可將成品帶回家。

三個工作坊分別在每日指定三個時段舉行，工作人員會在活動開始前10分鐘派籌，各活動每次名額為15人，額滿即止。

有入場的市民何女士得知嘉年華首日開幕，特意與友人從上水過來參觀。她大讚嘉年華場地舒適，攤檔的種類繁多，亦不少本地蔬果等新鮮食品，「買了黑椒香草鴨腿和有四種口味香腸，味道也不錯，頗有特色。」友人蔣女士亦稱，雖然暫未決定購買哪些產品，但金蠔是心水之一，「當然是即場品嚐，買回家也留不到過年」。問及會否預先購買過年食品，她們也稱，需要再逛一逛，看到合適再購買，預料二人合共在會場花費1000元。

黃同學：活動具教育意義

就讀中一黃同學亦參觀了漁農展區，他說：「感覺科技發展很快，剛才看到無人機取水，相當新奇，不過太多人排隊，便沒有親身體驗。平時除了學校活動，也很少可以見到真實地應用科技。」他又指，活動不僅能學到漁農業知識，更可了解日常生活中的創新技術，具教育意義。

