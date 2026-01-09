香港義工獎︱頒發46,000獎項較去年增逾四成 特首夫人：義工關懷精神成推動社會前行力量

由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦，香港賽馬會慈善信託基金透過「賽馬會眾心行善」計劃支持的年度義工嘉許—「香港義工獎頒獎禮暨論壇2025」於今日（9日）及明日（10日）舉行，頒發逾46,000個獎項，較去年增加逾四成，以表揚一眾本地傑出義工、青年義工/團隊、企業、非商業機構、屋苑及學校等，肯定他們對社會的貢獻。主禮嘉賓之一的行政長官夫人、榮譽贊助人及義工總領袖李林麗嬋表示，義工展示的關懷精神成為推動社會前行的力量，構建關愛共融的香港。

善用科技提升義工服務成效

李林麗嬋在致辭中指出，今年義工獎的主題為「創新領航，行義新時代」。隨着創新科技迅速發展，義務工作應與時並進，善用科技提升義工服務的成效。她勉勵一眾得獎義工繼續參與義工服務，並呼籲更多市民加入義工行列，「將關愛精神宣揚出去」。

香港賽馬會董事胡家驃亦表示，馬會早於上世紀七十年代已與義務工作發展局攜手合作，推廣義工服務。近年馬會主導開展「賽馬會眾心行善」計劃，致力推廣「義工影響力」的理念，並支持增設多個義工獎項，全面肯定不同界別的貢獻，促進義務工作的可持續發展。

「香港義工獎2025」獎項包括「義勇獎」、傑出系列的「賽馬會眾心行善傑出躍晉義工獎」、「賽馬會眾心行善傑出常青義工獎」、「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」等，時數系列的「企業及非商業機構獎（義工時數）」、「個人獎（義工時數）」、「青年制服團體義工獎（義工時數）」等，以及「十大傑出義工」、「十大愛心屋苑」及「十大愛心學校」等。

今年首設主題演講及圓桌論壇

今年設立的「十大傑出義工」，從各傑出類別中甄選具卓越貢獻的義工，向他們的無私奉獻致以崇高敬意。同為今年增設的「青年制服團體義工獎（義工時數）」獎項，旨在鼓勵青年透過參與制服團體展現行義精神，向有需要人士送上關懷。

除了頒獎環節外，大會亦首次設有主題演講及圓桌論壇，邀請內地、本地及海外專家學者，共同探討企業創科與義工發展、創科與青年義工服務，以及精神健康與義工服務等議題，為義務工作的可持續發展帶來前瞻性分享。

義務工作發展局主席彭韻僖表示，很榮幸邀請到各地專家及學者參與，分享義工經驗與創新理念，一同探索義工服務的新方向，攜手將「人人行義」的精神推廣得更廣、更遠。

記者、攝影：曾智華

