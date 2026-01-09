Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收費︱病人湧社署申減免 高峰期日接逾百宗申請 工會批分工不清 促集中處理

社會
更新時間：12:40 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:40 2026-01-09 HKT

公營醫療收費改革已於今年1月1日起正式實施，醫療費用大增，政府推出寬醫療費用減免機制，預料多達140萬人受惠。近日多名病人到社署綜合家庭服務中心或各公立醫院的社會服務部提出申請。社署社工總工會主席梁建雄今日(9日)接受電台訪問時指出，醫院的申請機制因人手不足而「塞車」，大量市民湧向各區的綜合家庭服務中心求助，以往一個中心一星期可能只有一至兩宗相關申請，但現時每日都面對數十宗，高峰期有中心更曾單日過百宗申請。

醫院「專隊」不堪重負 申請者被迫轉向社區

梁建雄指出，在新機制下，主要負責處理申請的是醫院管理局（醫管局）轄下新成立的「專隊」。理想的流程是市民到醫院內的專隊提交申請並進行資產審查；而社署綜合家庭服務中心則處理主要在家庭醫學中心的申請者，現實是專隊根本無法應付龐大的申請量。

梁建雄以新界東某醫院為例，市民前往求助時，僅被安排到「分流房」作基本解說，然後便需預約至三個月後才能正式會見專隊及提交文件。在輪候無門及資訊混亂下，有病人轉而向社署的綜合家庭服務中心求助。

審查機制名存實亡 或違政策原意

梁建雄引述消息指，有醫院一日批出二百張豁免證明書，有醫務社工無足夠時間進行財政審查，但由於擔心費用影響病人求醫意欲，只能以「社會性原因」批出申請，違反政策原意。

倡設中央辦事處 統一處理申請

針對當前的混亂狀況，梁建雄建議醫管局增加醫務社工人手，設立一至兩個「大型中央辦事處」，集中資源和人手處理所有申請。他建議配合使用網上預約系統，讓流程更具效率和系統化。

