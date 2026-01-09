Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感｜夏季流感共錄532宗成人重症345死 兒童個案較上季「稍稍為多」

社會
更新時間：10:59 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:59 2026-01-09 HKT

衞生署衞生防護中心早前宣布，本港的夏季流感季節已經結束，而冬季流感季節即將到臨。衞生防護中心總監徐樂堅今日（9日）在電台節目表示，最近的數據顯示，本港流感病毒陽性比率已由高位的4.94%回落至4.08%，入院率亦降至基線以下，標誌著夏季流感季節的結束。本次季節主要由甲型（H3）流感病毒株主導，主要影響一老一幼。

他提到夏季流感持續約4個月，共錄得532宗成人嚴重個案，當中包括345人死亡，數字與過往的夏季流感季節相若。不過，兒童重症個案則錄得25宗，較上一個冬季流感季節「稍稍為多」。他認為，夏季流感高峰的出現，正值9月開學時間，部分學童未接種疫苗有關。

病毒株或現轉變 市民切勿掉以輕心

徐樂堅又提到，夏季及冬季流感並無重叠，現時屬流感感染低水平，但難以準確預測冬季流感季節開始時間。根據過往經驗，高峰期通常在一月至三月之間出現，且往往與天氣顯著轉冷及農曆假期前後有關。

他特別提醒，流感病毒的特性是「經常轉變」。即使夏季流感以甲型（H3）為主，亦不能排除冬季時會轉為由甲型（H1）或其他病毒株主導。他特別提到2024年，主要病毒株由甲3型轉變為甲1型，令整個流感季節延長至七個月。
 

