花墟重建︱業主嫌收購呎價1.5萬元太低：至少1.8萬 租客 : 不捨花墟景緻

社會
更新時間：22:11 2026-01-08 HKT
發佈時間：22:11 2026-01-08 HKT

市區重建局今日（8日）向旺角洗衣街及花墟道發展計劃受影響的物業業主發出收購建議，表示將以實用面積每平方呎15,377元作收購價。《星島頭條》記者晚上到收購範圍一帶訪問業主及住戶意見，有業主認為收購價呎價過低，期望至少每呎18,000、甚至20,000元。不少租客也表示不捨得花墟一帶景緻，希望能保持社區原貌。

業主：至少$1.8萬/呎  將爭取更高收購價

居於花墟道十多年的歐先生直言，收購價遠低於期望，「希望價位越高越好，期望18,000至20,000元」。歐先生表示將出席隨後的簡介會，嘗試爭取提高收購價。針對「樓換樓」安排，他認為需要更多時間考慮，並指60 天的決定期限不足。

歐先生表示，初搬入花墟道時對每日熱鬧喧囂不太習慣，但隨時間過去，這些聲音反而成為生活韻味。他坦言，即使未來搬遷，也會選擇在同區居住。

住客嘆「以後很難再悠閒地逛花墟了」

而租戶同樣受影響，居於洗衣街一年多的租客Neon表示無奈，指是看到大堂牆上通告才得悉消息。不過她亦指，重建工程至少需時兩年，故尚有充裕時間尋找合適租盤。她又對須搬遷感惋惜，嘆稱「以後很難再悠閒地逛花墟了」。

另一位不願上鏡的高先生同樣感到失落。他指洗衣街數幢樓宇尚未完成已經持續一年的「大維修」，現又突然收到收購通知，形容是「禍不單行」。

記者：曾智華

攝影：何家豪

